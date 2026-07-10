Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

Erling Haaland akan memimpin Norwegia menghadapi Inggris yang masih unggul dalam rekor 12 pertemuan menjelang perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget)
JawaPos.com — Inggris membawa modal statistik yang jauh lebih baik saat menghadapi Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.
The Three Lions unggul dalam rekor pertemuan dengan tujuh kemenangan dari 12 laga, sementara Norwegia hanya dua kali menang sehingga duel ini menjadi ujian besar bagi Erling Haaland dan kolega untuk mengubah sejarah.
Pertemuan Norwegia melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 2026 menjadi duel pertama kedua negara di putaran utama turnamen besar.
Selama ini, mereka hanya saling berhadapan pada laga persahabatan internasional dan kualifikasi Piala Dunia.
Dari total 12 pertemuan, Inggris tampil jauh lebih dominan dengan tujuh kemenangan. Norwegia hanya mampu meraih dua kemenangan, sedangkan tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.
Dominasi The Three Lions juga terlihat dalam empat pertemuan terakhir. Inggris tidak pernah kalah dan sukses membukukan dua kemenangan serta dua hasil imbang.
Menariknya, Norwegia gagal mencetak satu gol pun dalam empat laga terakhir menghadapi Inggris. Sebaliknya, pertahanan Inggris hanya kebobolan dua gol sepanjang periode tersebut.
Inggris datang ke babak delapan besar setelah menyingkirkan Meksiko dengan skor 3-2.
Kemenangan itu terasa spesial karena mereka mampu bertahan meski bermain dengan 10 orang setelah Jarell Quansah menerima kartu merah pada babak kedua.
Di sisi lain, Norwegia juga sedang berada dalam performa terbaik usai mengalahkan Brasil 2-1. Erling Haaland menjadi sosok penentu kemenangan berkat dua gol yang membawa tim Skandinavia melangkah ke perempat final.
Meski demikian, catatan sejarah masih berpihak kepada skuad asuhan Thomas Tuchel. Inggris bahkan memenangi dua pertemuan terakhir melalui skor identik 1-0.
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Pada laga persahabatan 2012, Ashley Young menjadi pencetak gol kemenangan Inggris. Dua tahun kemudian, Wayne Rooney memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti pada pertandingan persahabatan berikutnya.
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