Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

Kiper Spanyol Unai Simon belum kebobolan di Piala Dunia 2026. La Furia Roja mengandalkan pertahanan kokoh saat menghadapi Belgia di perempat final. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com — Spanyol akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, Sabtu (11/7/2026) pukul 02.00 WIB, dengan modal pertahanan terbaik sepanjang turnamen.
La Furia Roja belum kebobolan dalam lima pertandingan, sementara Belgia datang penuh percaya diri setelah menghancurkan Amerika Serikat 4-1 pada babak 16 besar.
Duel ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di babak delapan besar. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah ke semifinal, tetapi datang dengan pendekatan permainan yang sangat berbeda.
Spanyol memburu gelar Piala Dunia kedua setelah sukses menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, Belgia masih mengejar sejarah dengan harapan meraih trofi Piala Dunia pertama mereka.
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Spanyol tampil sebagai salah satu tim paling konsisten sepanjang Piala Dunia 2026.
Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada laga pembuka, tim asuhan Luis de la Fuente meraih empat kemenangan beruntun tanpa sekali pun kebobolan.
Ketangguhan lini belakang menjadi kekuatan terbesar La Furia Roja. Kombinasi Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, dan Marc Cucurella mampu menjaga pertahanan tetap solid, sementara Unai Simon tampil tenang mengawal gawang.
Di lini tengah, Rodri dan Pedri menjadi motor permainan. Keduanya mampu mengatur tempo sekaligus memastikan penguasaan bola tetap berada di tangan Spanyol dalam hampir setiap pertandingan.
Ancaman juga datang dari sektor depan. Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, hingga Dani Olmo memberi variasi serangan sehingga Spanyol tidak hanya bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol.
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