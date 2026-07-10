Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

Tokoh suporter Persebaya Surabaya, Andie Peci, meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026). Kepergiannya mendapat penghormatan dan doa dari ribuan suporter. (Instagram @andiepeci)
JawaPos.com — Sepak bola Indonesia berduka setelah tokoh suporter Persebaya Surabaya, atau Andi Kristiantono, meninggal dunia di RS Soewandi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 11.20 WIB.
Kepergiannya memicu gelombang belasungkawa dari kalangan suporter, aktivis, hingga pecinta sepak bola nasional.
Kabar wafatnya Andie Peci pertama kali disampaikan Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Organisasi tersebut mengumumkan Andi Kristiantono meninggal dunia pada Jumat siang di RS Soewandi, Surabaya.
“Kabar Duka. Innalillahi wainnaillaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah kawan seperjuangan kita Sekjend KASBI Bung Andi Kristiantono (Andi Peci). Pada hari ini Jum’at 10 Juli 2026, sekitar pukul 11.20 di RS Soewandi, Surabaya, Jawa Timur,” tulis Pengurus Pusat Konfederasi KASBI.
Dalam pernyataan yang sama, PP KASBI juga menyampaikan doa bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Kabar tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memunculkan duka dari banyak kalangan.
“Do’a terbaik, semoga Almarhum Bung Andi Kristiantono mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Aamiin. PP KASBI.”
Andie Peci selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki memori kuat dengan komunitas suporter Persebaya Surabaya, Bonek.
Namanya juga dikenal luas sebagai aktivis yang aktif menyuarakan berbagai isu sosial di luar dunia sepak bola.
Unggahan terakhir di kanal Instagram pribadi Andie Peci langsung dipenuhi ucapan belasungkawa. Banyak suporter mengenang dedikasi dan sosoknya yang dinilai memberikan inspirasi bagi komunitas Green Force.
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