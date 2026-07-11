Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

JawaPos.com — Timnas Inggris lebih diunggulkan mengalahkan Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, Minggu (12/7/2026) dini hari WIB.
Bursa taruhan menilai Three Lions memiliki peluang besar melaju ke semifinal meski harus menghadapi Norwegia yang sedang menikmati performa impresif bersama Erling Haaland.
Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan tuan rumah Meksiko pada babak 16 besar.
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Tim asuhan Thomas Tuchel menang dramatis 3-2 di Stadion Azteca dan menjadi tim pertama dalam 27 tahun yang mampu mencetak tiga gol di stadion tersebut.
Three Lions juga belum terkalahkan dalam lima pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026. Kedalaman skuad serta pengalaman tampil di laga-laga besar menjadi alasan utama Inggris lebih dijagokan dibandingkan Norwegia.
Secara statistik, Inggris juga unggul dalam rekor pertemuan. Dari 12 duel sebelumnya, Inggris meraih tujuh kemenangan dan hanya dua kali kalah dari Norwegia.
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Rekomendasi utama dari bursa taruhan adalah Inggris menang dengan odds 1,929.
Meski probabilitas kemenangan diperkirakan sekitar 52 persen, banyak analis menilai peluang sebenarnya lebih tinggi apabila Inggris mampu meredam pergerakan Erling Haaland.
Norwegia menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Setelah absen selama 28 tahun dari putaran final, tim asuhan Stale Solbakken langsung melaju hingga babak delapan besar.
Pada babak 16 besar, Norwegia membuat kejutan dengan menyingkirkan Brasil melalui kemenangan 2-1. Erling Haaland menjadi pahlawan berkat dua gol yang sekaligus membuatnya memimpin daftar pencetak gol sementara turnamen.
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Norwegia juga memiliki catatan produktif karena selalu mencetak gol pada setiap pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026.
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