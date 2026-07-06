Komdigi Siapkan Internet Tambahan di Huntara Aceh Tamiang Korban Banjir, Pendidikan Anak Jadi Prioritas

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan, pemerintah berupaya memastikan jaringan komunikasi di daerah terdampak bencana tidak hanya tetap berfungsi, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya akses pendidikan bagi anak-anak.

"Kami melihat perlunya ada penambahan penguatan kualitas layanan telekomunikasi. Kemungkinan kita akan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi untuk menambah sejumlah access point internet di kawasan ini. Nantinya bisa digunakan untuk anak-anak kita yang berada di Huntara agar mereka bisa menggunakan fasilitas internet untuk membantu kegiatan belajar," ujar Wamen Nezar Patria saat meninjau Huntara Kagama Peduli di Kampung Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (5/7).

Baca Juga:Tanggapan Pihak Ruben Onsu Soal Cancel Sarwendah Menggema di Media Sosial

Menurut Nezar, keberadaan jaringan internet di wilayah yang terdampak bencana kini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menunjang komunikasi dalam situasi darurat. Konektivitas juga berperan menjaga keberlangsungan pendidikan, mendukung proses pemulihan sosial masyarakat, sekaligus mempermudah akses terhadap berbagai layanan digital selama warga menetap di hunian sementara.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi perlu diiringi dengan pemanfaatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Dengan konektivitas yang sudah membaik, kita menginginkan adanya meaningful connectivity, konektivitas yang bermakna. Ini juga yang mencerminkan tagline kita, terhubung, tumbuh, dan terjaga," ujarnya.