Memiliki 7 Hal Ini Saat Kecil? Masa Kecil Anda Bisa Jadi Lebih 'Sehat' Secara Psikologis Dibanding Banyak Anak Zaman Sekarang

JawaPos.com - Banyak orang dewasa merasa masa kecil mereka lebih sederhana, lebih bebas, dan lebih “hidup” dibandingkan anak-anak saat ini.

Namun, dari sudut pandang psikologi perkembangan, bukan berarti satu era secara mutlak lebih baik dari yang lain. Setiap zaman punya tantangan dan kelebihannya sendiri.

Yang menarik, para psikolog perkembangan sering menyoroti bahwa beberapa pengalaman masa kecil tertentu dapat membantu membentuk kesehatan mental, resiliensi (ketahanan psikologis), dan kemampuan sosial yang lebih kuat di masa dewasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 7 hal yang jika Anda miliki saat kecil, bisa menjadi indikator bahwa masa kecil Anda dipenuhi pengalaman yang secara psikologis sangat berharga.

1. Bermain di luar tanpa pengawasan ketat

Jika Anda sering bermain di luar rumah—di lapangan, gang, sawah, atau halaman—tanpa selalu diawasi orang dewasa, itu adalah pengalaman penting dalam perkembangan anak.

Secara psikologi, bermain bebas membantu:

Melatih pengambilan keputusan

Mengasah kreativitas

Meningkatkan kemampuan mengatasi risiko

Membentuk rasa percaya diri

Anak-anak yang terlalu dikontrol sering kali kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan kecil yang aman.