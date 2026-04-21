Bukan Sekadar Sehat! Ini Waktu Olahraga yang Bisa Bikin Fokus Meningkat Drastis

JawaPos.com - Di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang merasa sulit untuk tetap fokus.



Notifikasi ponsel, tekanan pekerjaan hingga aktivitas harian yang padat sering kali membuat konsentrasi mudah terganggu. Karena itu, berbagai cara dicari untuk meningkatkan fokus.



Olahraga bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga terbukti membantu meningkatkan fungsi otak.



Aktivitas fisik seperti jalan kaki, lari, bersepeda atau latihan kekuatan dapat membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir.



Bahkan, olahraga ringan yang dilakukan secara rutin sudah cukup untuk memberi manfaat bagi fokus dan produktivitas sehari-hari.



Lalu, kapan waktu terbaik untuk berolahraga agar fokus meningkat? Dilansir dari eatingwell, beberapa ahli menyebutkan bahwa olahraga di pagi hari bisa membantu tubuh lebih segar dan meningkatkan kewaspadaan.



Hal ini membuat Anda lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga pagi dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi, terutama pada anak dan remaja.



Meski begitu, tidak semua orang cocok berolahraga di pagi hari. Setiap orang memiliki ritme tubuh yang berbeda.



Ada yang lebih produktif di pagi hari, ada juga yang lebih fokus di siang atau malam hari.



Kabar baiknya, manfaat olahraga untuk otak tetap bisa didapat kapan saja, selama dilakukan secara rutin.



Jenis olahraga juga berpengaruh. Olahraga aerobik seperti berjalan, jogging, atau berenang membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga membuat kita lebih fokus.



Sementara itu, latihan kekuatan juga membantu meningkatkan kemampuan otak dalam mengatur perhatian dan mengurangi gangguan.



Selain olahraga terjadwal, aktivitas ringan di sela-sela waktu juga penting.



Misalnya, berjalan kaki selama 10–15 menit atau sekadar peregangan di antara pekerjaan.



Kebiasaan sederhana ini bisa membantu menjaga fokus, terutama jika Anda sering duduk dalam waktu lama.



Kesimpulannya, tidak ada waktu yang benar-benar “paling tepat” untuk berolahraga. Yang terpenting adalah konsisten bergerak setiap hari.



Pilih waktu dan jenis olahraga yang paling sesuai dengan rutinitas Anda agar lebih mudah dijalani. Dengan begitu, fokus meningkat, tubuh lebih sehat, dan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih ringan.