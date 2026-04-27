Psikolog: Anak yang Fatherless Rentan Jadi Korban Child Grooming hingga Penyimpangan Seksual

Ilustrasi child grooming.
JawaPos.com - Psikolog Muhammad Iqbal mengungkapkan anak yang tumbuh tanpa kedekatan dengan figur ayah atau fatherless berisiko lebih tinggi menjadi korban child grooming hingga mengalami penyimpangan seksual.
Menurutnya, berbagai kasus remaja bermasalah dalam hubungan, termasuk kehamilan di luar nikah, kerap memiliki benang merah pada relasi yang tidak sehat dengan ayah atau bahkan justru karena tidak relasi sama sekali dengan ayah.
“Rata-rata anak-anak yang bermasalah dalam pacaran, termasuk hamil di luar nikah, itu punya masalah dengan figur ayah. Termasuk juga anak-anak yang melakukan penyimpangan seksual, ada korelasinya dalam beberapa riset,” ujar Iqbal dalam podcast Banyak Tanya di YouTube Jawa Pos TV, dikutip Senin (27/4).
Iqbal menjelaskan, terutama anak perempuan yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayah cenderung mencari perhatian dan kasih sayang dari laki-laki di luar rumah.
Kondisi ini membuat mereka lebih mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab alias child grooming.
“Anak-anak yang tidak dekat dengan ayah ini berisiko mencari perhatian dari luar. Sehingga mereka mudah dibujuk, dirayu, dimanipulasi, dan mudah takluk,” jelasnya.
Sebaliknya, anak perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan ayah dinilai lebih memiliki batasan yang jelas dalam relasi. Mereka juga cenderung terbuka kepada orang tua saat menghadapi pendekatan dari orang lain.
“Kalau anak dekat dengan ayah, dia punya role model. Dia akan terbuka kalau ada yang mendekatinya,” kata Iqbal.
Tak hanya berdampak pada anak perempuan, Iqbal menegaskan kondisi fatherless juga berpengaruh pada anak laki-laki. Figur ayah, menurutnya, merupakan simbol kepemimpinan yang membentuk karakter, kebijaksanaan, serta keseimbangan emosi anak.
Baca Juga:9 Pertanyaan yang Akan Membantu Anda Memecahkan Masalah, Mengapa Anak Laki-laki Mulai Enggan Terbuka Menurut Ilmu Parenting
“Ayah itu simbol leader, pemimpin yang komunikatif, bijaksana, dan adil. Kalau ini tidak didapat, anak akan mencari figur lain,” jelasnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!