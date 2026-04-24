Awalnya Takut Kehilangan, 5 Cara Orang Tua Menghadapi 'Empty Nest' agar Tetap Bahagia Saat Anak-Anak Meninggalkan Rumah

JawaPos.com - Ketika anak-anak mulai tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah, banyak orang tua merasa cemas menghadapi fase yang sering disebut sebagai empty nest atau “sarang kosong”.

Perubahan ini bukan hanya soal rumah yang lebih sepi, tetapi juga tentang perubahan peran dan identitas sebagai orang tua.

Wajar jika muncul perasaan campur aduk—mulai dari sedih, kehilangan, hingga kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Namun, fase ini tidak selalu harus dipenuhi kesedihan. Dengan cara pandang yang tepat, masa ini justru bisa menjadi awal dari babak baru yang lebih bermakna.

Berdasarkan artikel dari YourTango berjudul “Saat Anak-Anakku Meninggalkan Rumah, Kupikir Aku Akan Merasa Kehilangan, Tapi 5 Hal Ini Membuatku Merasa Tidak Sedih Setelah Anak-Anakku Meninggalkan Rumah” oleh Suzy Rosenstein (09 April 2026), berikut beberapa cara yang bisa membantu orang tua menghadapi fase ini dengan lebih positif:

1. Mengizinkan diri merasakan semua emosi

Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat atau bahagia. Perasaan sedih, takut, atau kehilangan adalah hal yang wajar.

Justru dengan menerima emosi tersebut, Anda bisa memprosesnya dengan lebih sehat dan perlahan menemukan keseimbangan baru.

2. Keluar dari “mode otomatis” dalam berpikir