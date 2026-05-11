182 Orang Tua Laporkan Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Jogja, LPSK Sosialisasikan Pengajuan Restitusi

Polisi menetapkan 13 tersangka kekerasan anak di Daycare Little Aresha Jogja. Kepala yayasan, kepala sekolah, dan pengasuh jadi tersangka. (Radar Jogja)
JawaPos.com-Baca Juga: 7 Rekomendasi Mall Favorit di Yogyakarta, Selalu Ramai dan Jadi Tempat Hangout Anak MudaLaporan tersebut disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jogjakarta.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga kini telah menerima 14 permohonan perlindungan. Permohonan tersebut berasal dari lima orang tua korban, delapan korban, dan satu saksi. Selain perlindungan, para pemohon juga mengajukan restitusi atas dampak yang dialami korban.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyampaikan bahwa pihaknya bersama UPTD PPA Kota Jogjakarta telah melakukan sosialisasi kepada keluarga korban. Sosialisasi itu bertujuan agar para keluarga memahami hak-hak mereka, termasuk terkait perlindungan dan restitusi selama proses hukum berlangsung.
’’LPSK bersama UPTD PPA Kota Jogjakarta melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan restitusi agar keluarga korban memahami proses dan hak-hak yang dapat diperoleh. Restitusi bukan hanya terkait kerugian materiil, tetapi juga mencakup kebutuhan pemulihan korban akibat dampak yang dialami,” kata Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).
Ia menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk akan ditelaah lebih lanjut, termasuk mendalami dampak yang ditimbulkan akibat dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha.
Menurut Sri, perhitungan restitusi tidak hanya berfokus pada kerugian materiil. Aspek lain seperti dampak fisik, trauma psikologis, hingga kebutuhan pemulihan jangka panjang korban juga menjadi pertimbangan melalui asesmen dan keterangan ahli.
’’Dari pendalaman awal, terdapat indikasi korban mengalami trauma psikologis, gangguan tumbuh kembang, hingga persoalan kesehatan yang memerlukan penanganan lanjutan. Hal-hal tersebut nantinya akan menjadi bagian dalam proses penghitungan restitusi,” ujarnya.
Berdasarkan penelaahan awal, sejumlah orang tua mengaku menerima laporan harian dari daycare yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dari pendalaman terhadap saksi pelapor, ditemukan dugaan pola pengasuhan yang tidak manusiawi. Anak-anak disebut kerap diikat dan ditempatkan di ruangan gelap saat menangis.
Mereka juga menerima perlakuan tidak layak selama berada di tempat penitipan anak tersebut. Selain itu, LPSK memperoleh informasi mengenai dugaan pengabaian kebutuhan dasar anak. Dalam sejumlah keterangan, makanan dan ASI yang dibawa orang tua diberikan secara acak kepada anak lain.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan