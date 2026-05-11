182 Orang Tua Laporkan Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Jogja, LPSK Sosialisasikan Pengajuan Restitusi

Laporan tersebut disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jogjakarta.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga kini telah menerima 14 permohonan perlindungan. Permohonan tersebut berasal dari lima orang tua korban, delapan korban, dan satu saksi. Selain perlindungan, para pemohon juga mengajukan restitusi atas dampak yang dialami korban.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyampaikan bahwa pihaknya bersama UPTD PPA Kota Jogjakarta telah melakukan sosialisasi kepada keluarga korban. Sosialisasi itu bertujuan agar para keluarga memahami hak-hak mereka, termasuk terkait perlindungan dan restitusi selama proses hukum berlangsung.

’’LPSK bersama UPTD PPA Kota Jogjakarta melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan restitusi agar keluarga korban memahami proses dan hak-hak yang dapat diperoleh. Restitusi bukan hanya terkait kerugian materiil, tetapi juga mencakup kebutuhan pemulihan korban akibat dampak yang dialami,” kata Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk akan ditelaah lebih lanjut, termasuk mendalami dampak yang ditimbulkan akibat dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha.

Menurut Sri, perhitungan restitusi tidak hanya berfokus pada kerugian materiil. Aspek lain seperti dampak fisik, trauma psikologis, hingga kebutuhan pemulihan jangka panjang korban juga menjadi pertimbangan melalui asesmen dan keterangan ahli.

’’Dari pendalaman awal, terdapat indikasi korban mengalami trauma psikologis, gangguan tumbuh kembang, hingga persoalan kesehatan yang memerlukan penanganan lanjutan. Hal-hal tersebut nantinya akan menjadi bagian dalam proses penghitungan restitusi,” ujarnya.

Berdasarkan penelaahan awal, sejumlah orang tua mengaku menerima laporan harian dari daycare yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dari pendalaman terhadap saksi pelapor, ditemukan dugaan pola pengasuhan yang tidak manusiawi. Anak-anak disebut kerap diikat dan ditempatkan di ruangan gelap saat menangis.