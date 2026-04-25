11 Alasan Mengapa Orang Dewasa Jauh Lebih Tenang dan Jarang Stres dalam Menghadapi Hidup

JawaPos.com – Beberapa dari kita mungkin sadar bahwa orang yang usianya lebih tua atau telah dewasa cenderung memiliki ketenangan luar biasa dalam menjalani hidup.

Meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang menghadang, tapi orang yang telah dewasa seringkali menganggapnya itu hal yang biasa.

Sikap tenang ini bukan hanya sebuah kebetulan, tapi datang dari kebiasaan atau pengalaman hidup yang telah dijalani.

Orang-orang yang telah mencapai usia dewasa atau senja memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak dan tidak diajarkan di bangku pendidikan.

Oleh karena itu, ada beberapa alasan dibalik ketenangan dan ketahanan mental orang-orang dewasa dalam menjalani hidup.

Dilansir dari Your Tango, ada sebelas alasan mengapa kebanyakan orang dewasa jauh lebih tenangan dan jarang stres dalam menjalani hidup.

1. Pernah Merasakan Sulitnya Hidup

Pengalaman adalah guru terbaik yang membuat seseorang memiliki mental dan ketenangan untuk menjalani hidup.

Orang-orang yang sudah pernah merasakan pahitnya dikhianati, gagal, atau patah hati jauh terbiasa dalam menghadapi kesulitan.