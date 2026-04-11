Membentak Anak Tidak Efektif, Begini Cara Cerdas Mengubah Perilaku Secara Positif

JawaPos.com - Banyak orang tua mengandalkan teguran keras atau bentakan sebagai cara cepat untuk menghentikan perilaku anak yang dianggap bermasalah.

Namun, pendekatan ini sering kali hanya memberikan efek sementara dan bahkan dapat memperburuk situasi dalam jangka panjang.

Pemahaman yang keliru mengenai disiplin membuat strategi ini terus digunakan, meskipun hasilnya tidak optimal.

Dalam pendekatan analisis perilaku terapan, perubahan perilaku tidak cukup hanya dengan menghentikan tindakan yang tidak diinginkan.

Fokus utama justru terletak pada bagaimana mengganti perilaku tersebut dengan alternatif yang lebih adaptif.

Tanpa penggantian yang jelas, anak cenderung kembali pada kebiasaan lama karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

Artikel ini membahas mengapa membentak tidak efektif dan menawarkan pendekatan yang lebih sistematis serta berbasis bukti untuk membantu Anda membentuk perilaku anak secara lebih efektif dan berkelanjutan yang dirangkum dari Psychology Today pada Sabtu (11/04).

1. Memahami Makna Hukuman Secara Tepat

Hukuman sering dipersepsikan sebagai tindakan keras yang menyakitkan atau menekan anak.

Padahal, dalam perspektif ilmiah, hukuman adalah segala konsekuensi yang mampu menurunkan kemungkinan suatu perilaku terulang kembali.