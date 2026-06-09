8 Perilaku Halus Orang yang Diam-Diam Kaya tetapi Berpakaian Sederhana Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam kaya./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengaitkan kekayaan dengan mobil mewah, pakaian bermerek, dan gaya hidup serba mencolok, ada kelompok orang yang justru memilih jalan sebaliknya.
Mereka memiliki kondisi finansial yang sangat baik, tetapi tampil sederhana dan jauh dari kesan glamor.
Fenomena ini bukan hal yang aneh. Dalam psikologi, kecenderungan untuk tidak memamerkan kekayaan dapat berkaitan dengan konsep keamanan diri, orientasi jangka panjang, serta rendahnya kebutuhan akan validasi sosial.
Banyak orang yang benar-benar mapan secara finansial justru lebih nyaman menjalani kehidupan yang tenang tanpa menarik perhatian berlebihan.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan perilaku halus yang sering terlihat pada orang yang diam-diam kaya, meskipun penampilan mereka tampak biasa saja.
1. Mereka Tidak Merasa Perlu Membuktikan Status kepada Orang Lain
Salah satu ciri paling menonjol adalah minimnya kebutuhan untuk menunjukkan keberhasilan kepada lingkungan sekitar. Secara psikologis, individu dengan rasa percaya diri yang stabil cenderung tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa berharga.
Karena itu, mereka tidak terlalu peduli apakah orang lain menganggap mereka sukses atau tidak. Mereka lebih fokus pada kepuasan pribadi dan tujuan hidup yang lebih penting daripada sekadar kesan yang terlihat di mata orang lain.
Akibatnya, mereka bisa mengenakan pakaian sederhana, menggunakan barang yang sudah lama dimiliki, dan tetap merasa nyaman tanpa merasa harus mengikuti tren terbaru.
2. Mereka Lebih Menghargai Fungsi daripada Simbol Status
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