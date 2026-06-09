Beginilah Kehidupan Ketika Anda Hampir Tidak Memiliki Teman Dekat: 8 Perilaku ini akan Menunjukkan Hal Itu

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Ada yang hanya memiliki satu atau dua teman dekat, bahkan ada pula yang menjalani sebagian besar hidupnya tanpa hubungan persahabatan yang benar-benar akrab.

Hal ini tidak selalu berarti seseorang kesepian atau tidak bahagia.

Namun, pola kehidupan tanpa banyak teman dekat sering kali membentuk kebiasaan dan perilaku tertentu yang mungkin tidak disadari.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan perilaku yang umum terlihat pada orang yang hampir tidak memiliki teman dekat.

1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri untuk Segala Hal

Ketika tidak ada banyak orang yang bisa dihubungi saat membutuhkan bantuan atau sekadar tempat berbagi cerita, seseorang akan belajar menjadi sangat mandiri.

Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan menghadapi kesulitan tanpa banyak meminta bantuan.

Kemandirian ini memang merupakan kualitas yang baik, tetapi terkadang membuat mereka merasa harus memikul semua beban seorang diri. Mereka bahkan bisa merasa tidak nyaman ketika orang lain menawarkan bantuan, karena sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri.

2. Jarang Membagikan Perasaan yang Sebenarnya