Perempuan yang Percaya Diri dan Jarang Merasa Membuat Orang Lain Terkesan, Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mendorong orang untuk selalu mencari pengakuan dan validasi dari lingkungan sekitar, ada sebagian perempuan yang tampak berbeda.

Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada semua orang, tidak merasa harus selalu tampil sempurna, dan tidak menjadikan pujian sebagai sumber utama kebahagiaan. Bukan karena mereka tidak peduli pada orang lain, melainkan karena mereka memiliki rasa percaya diri yang sehat.

Psikologi menjelaskan bahwa kepercayaan diri sejati tidak selalu terlihat dari sikap yang paling menonjol atau suara yang paling keras.

Justru, perempuan yang benar-benar percaya diri cenderung memiliki ketenangan dan tidak merasa perlu mengesankan siapa pun. Mereka mengenal nilai dirinya sendiri dan tidak bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa berharga.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat delapan perilaku yang sering ditunjukkan oleh perempuan yang percaya diri dan tidak terobsesi untuk membuat orang lain terkesan.

1. Mereka Tidak Selalu Mencari Persetujuan Orang Lain

Perempuan yang percaya diri tidak merasa harus mendapatkan persetujuan dari semua orang. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan dan preferensi yang berbeda.

Ketika mengambil keputusan, mereka mendengarkan masukan yang masuk akal, tetapi tidak membiarkan opini orang lain sepenuhnya menentukan arah hidup mereka. Mereka tahu bahwa mustahil menyenangkan semua orang, sehingga mereka lebih fokus pada apa yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi.

Sikap ini bukan tanda keras kepala, melainkan bentuk kemandirian emosional yang sehat.