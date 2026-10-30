Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 01.19 WIB

IMOS 2026 Digelar 10 Hari, Targetkan Penjualan Motor Tembus 2.000 Unit

Konferensi pers jelang penyelenggaraan IMOS 2026, Jumat (30/10). (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Konferensi pers jelang penyelenggaraan IMOS 2026, Jumat (30/10). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pameran motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 siap menyapa pecinta otomotif Indonesia. 

Pameran yang digelar oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang dengan target menjual minimal 2.000 unit motor.

Presiden Direktur Seven Event, Andy Wismarsyah selaku EO penyelenggara IMOS, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan penjualan lebih dari 2000 kendaraan pada IMOS 2026

Terlebih, pameran ini diadakan dengan durasi lebih panjang, yakni selama 10 hari, dibandingkan sebelumnya yang hanya 5 hari.

“Dulu pamerannya selalu berjalannya 5 hari. Ya karena belum ada datanya, saya belum bisa bilang. Tapi yang pasti kami yakin di atas itu (target penjualan), di angka-angka yang tadi (1.560 unit), ya mungkin sekitar 2000 lebih lah nanti,” kata Andy dalam konferensi pers IMOS di Jakarta, Jumat (30/12).

Andy optimistis dengan angka target tersebut. Meskipun belum ada pameran sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding yang sebanding.

“Mungkin kita lihat dulu aja, karena benchmarknya belum ada. Kalau benchmarknya udah ada yang 10 hari, akan lebih mudah kita ngomongin. Karena ini adalah pameran IMOS pertama yang menjadi 10 hari,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Niaga AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS, Yosef Utama mengungkapkan total transaksi pada IMOS 2025 mencapai lebih dari Rp 70 miliar dengan 5 hari penyelenggaraan.

Total unit yang terjual pada tahun tersebut pun sekitar 1.562 unit dengan total 103.799 pengunjung pameran.

“Di tahun ini dengan hari pameran yang 10 hari atau double, kita optimistis kita akan lebih tinggi daripada kedua pencapaian transaksi di tahun lalu,” ungkap dia.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
LiveWire Siapkan Motor Listrik Off-Road DUST Hightail, Meluncur 2027 - Image
Otomotif

LiveWire Siapkan Motor Listrik Off-Road DUST Hightail, Meluncur 2027

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Prediksi Skor Beijing Guoan vs Jeonbuk Motors di ACL Elite: Tim Tamu Siap Curi Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Beijing Guoan vs Jeonbuk Motors di ACL Elite: Tim Tamu Siap Curi Poin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.11 WIB

Sudinhub Jaksel Angkut 13 Sepeda Motor di Gandaria City dan Jalan Melawai - Image
Jabodetabek

Sudinhub Jaksel Angkut 13 Sepeda Motor di Gandaria City dan Jalan Melawai

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore