IMOS 2026 Digelar 10 Hari, Targetkan Penjualan Motor Tembus 2.000 Unit

JawaPos.com - Pameran motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 siap menyapa pecinta otomotif Indonesia.

Pameran yang digelar oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang dengan target menjual minimal 2.000 unit motor.

Presiden Direktur Seven Event, Andy Wismarsyah selaku EO penyelenggara IMOS, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan penjualan lebih dari 2000 kendaraan pada IMOS 2026.

Terlebih, pameran ini diadakan dengan durasi lebih panjang, yakni selama 10 hari, dibandingkan sebelumnya yang hanya 5 hari.

“Dulu pamerannya selalu berjalannya 5 hari. Ya karena belum ada datanya, saya belum bisa bilang. Tapi yang pasti kami yakin di atas itu (target penjualan), di angka-angka yang tadi (1.560 unit), ya mungkin sekitar 2000 lebih lah nanti,” kata Andy dalam konferensi pers IMOS di Jakarta, Jumat (30/12).

Andy optimistis dengan angka target tersebut. Meskipun belum ada pameran sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding yang sebanding.

“Mungkin kita lihat dulu aja, karena benchmarknya belum ada. Kalau benchmarknya udah ada yang 10 hari, akan lebih mudah kita ngomongin. Karena ini adalah pameran IMOS pertama yang menjadi 10 hari,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Niaga AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS, Yosef Utama mengungkapkan total transaksi pada IMOS 2025 mencapai lebih dari Rp 70 miliar dengan 5 hari penyelenggaraan.

Total unit yang terjual pada tahun tersebut pun sekitar 1.562 unit dengan total 103.799 pengunjung pameran.