LiveWire Siapkan Motor Listrik Off-Road DUST Hightail, Meluncur 2027

Motor listrik DUST Hightail. (visordown)
JawaPos.com - LiveWire, merek sepeda motor listrik yang didukung Harley-Davidson, akan memperkenalkan DUST Hightail di ajang EICMA 2026, Milan, Italia, pada 5–8 November 2026.
Motor listrik off-road tersebut menjadi salah satu model penting bagi LiveWire dalam memperluas pasar. Perusahaan akan menampilkan DUST Hightail dalam bentuk yang mendekati versi produksi sebelum direncanakan meluncur pada 2027.
Dikutip dari Visordown, Selasa (27/10/2026) motor ini dikembangkan dari aset perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Dust Moto, yang diakuisisi LiveWire pada 2026.
Langkah tersebut membuka peluang bagi LiveWire untuk memperluas portofolio, yang sebelumnya lebih dikenal melalui motor listrik premium untuk penggunaan jalan raya.
LiveWire Perluas Pasar Motor Listrik
Kehadiran DUST Hightail menandai langkah LiveWire memasuki segmen motor listrik off-road secara lebih serius. Segmen ini memiliki karakter berbeda dari motor listrik jalan raya karena berfokus pada kemampuan melintasi medan tanah dan jalur off-road.
LiveWire melihat peluang dari meningkatnya minat terhadap motor listrik ringan yang dapat digunakan untuk aktivitas rekreasi maupun olahraga off-road.
Meski demikian, spesifikasi final DUST Hightail belum diumumkan. Perusahaan juga belum mengungkap harga jualnya.
Informasi awal mengenai spesifikasi dan pengembangan keluarga DUST dijadwalkan diumumkan pada 2 November 2026. Sementara itu, spesifikasi produksi dan harga resmi direncanakan diumumkan pada kuartal I 2027.
Selain Hightail, LiveWire akan memperkenalkan DUST Spur, model baru yang juga direncanakan meluncur pada 2027.
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