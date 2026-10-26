Sudinhub Jaksel Angkut 13 Sepeda Motor di Gandaria City dan Jalan Melawai

JawaPos.com - Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Sudinhub Jaksel) mengangkut 13 sepeda motor yang parkir tidak pada tempatnya di Gandaria City dan Jalan Melawai, Kebayoran Baru.

"Dalam kegiatan tersebut, petugas mengangkut 13 unit kendaraan roda dua yang kedapatan parkir sembarangan," kata Pengendali Operasional Sudinhub Jakarta Selatan Ebenezer Lumban Tobing kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat melalui Jakarta Kini (JAKI) dalam sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM).

Sebanyak 11 sepeda motor diangkut dari Jalan KH Muhammad Syafi'i Hadzami, dengan titik kenal kawasan Gandaria City, sedangkan dua sepeda motor lainnya ditertibkan di Jalan Melawai.

Kegiatan penertiban itu melibatkan 22 petugas gabungan yang terdiri dari personel Sudinhub Jakarta Selatan, unsur TNI Polisi Militer (PM), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan.

Dalam pelaksanaannya, petugas mengerahkan dua kendaraan derek, dua mobil patroli Dishub, satu truk Sudinhub Jakarta Selatan, satu truk Satpol PP, serta satu sepeda motor patroli. "Seluruh kendaraan yang diangkut selanjutnya dibawa ke Kantor Sudinhub Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut," ujar Ebenezer.