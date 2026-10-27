Prediksi Skor Beijing Guoan vs Jeonbuk Motors di ACL Elite: Tim Tamu Siap Curi Poin

JawaPos.com - Beijing Guoan akan menghadapi Jeonbuk Motors dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026 wilayah East Region Selasa (27/10/2026) di Workers Stadium, Beijing, kick-off pukul 19.15 WIB.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Beijing Guoan memiliki modal lebih baik setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal. Sementara itu, Jeonbuk Motors datang dengan target mencuri poin demi memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Beijing Guoan untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas. Konsistensi yang mereka tunjukkan pada dua laga pertama membuat wakil Tiongkok tersebut lebih diunggulkan dibandingkan calon lawannya dari Korea Selatan.

Beijing Guoan saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi enam poin. Mereka mencatatkan empat gol dan hanya sekali kebobolan, sehingga memiliki selisih gol plus tiga. Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan yang cukup baik, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Performa positif itu juga terlihat dari kemenangan 3-1 atas Pohang Steelers dalam pertandingan kandang terakhir yang tercatat. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Beijing Guoan untuk kembali tampil percaya diri saat menghadapi Jeonbuk Motors.

Meski demikian, Beijing Guoan tetap perlu menjaga konsentrasi. Jeonbuk Motors merupakan tim yang memiliki pengalaman di kompetisi Asia dan berpotensi memberikan perlawanan apabila mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Di sisi lain, Jeonbuk Motors masih berusaha menemukan konsistensi. Mereka berada di posisi ke-10 dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan. Sejauh ini, wakil Korea Selatan tersebut telah mencetak dua gol dan kebobolan tiga kali.

Catatan itu menunjukkan bahwa Jeonbuk Motors masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Mereka perlu memperbaiki efektivitas permainan jika ingin membawa pulang hasil positif dari markas Beijing Guoan.