Pilihan Semakin Beragam, Ini 6 Tips Memilih EV Sesuai Selera dan Kebutuhan

JawaPos.com - Pilihan kendaraan listrik atau EV di Indonesia semakin beragam. Alhasil, konsumen kini diberikan kesempatan yang luas untuk menemukan EV yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagi sebagian konsumen, kendaraan listrik kini menjadi pilihan untuk mendukung mobilitas di perkotaan. Fleksibilitas kabin, kemudahan penggunaan, dan lain sebagainya pun seringkali menjadi pertimbangan utama.

Harry Yanto, VP Operations Kia Sales Indonesia, menjelaskan bahwa memilih kendaraan listrik pada akhirnya bukan hanya tentang spesifikasi atau teknologi yang ditawarkan, tetapi juga bagaimana kendaraan tersebut dapat menjadi bagian dari keseharian penggunanya.

“Kami melihat bahwa kebutuhan setiap konsumen semakin beragam, sehingga kenyamanan, kepraktisan, dan kemudahan penggunaan menjadi aspek yang sama pentingnya,” kata Harry dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Berikut tips memilih EV yang sesuai selera dan kebutuhan seperti dikutip dari rilis KIA!

1. Sesuaikan jarak tempuh mobil dengan kebutuhan mobilitas

Sebelum membeli mobil listrik, coba hitung seberapa jauh kendaraan digunakan setiap hari. Mulai dari perjalanan ke kantor, mengantar keluarga, hingga kebutuhan bepergian ke luar kota. Dari situ, kamu bisa menentukan kapasitas baterai dan jarak tempuh yang paling sesuai.

Tak perlu terpaku pada mobil dengan daya jelajah paling jauh karena yang terpenting adalah kemampuannya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perhitungkan juga kondisi lalu lintas, kecepatan berkendara, jumlah penumpang, serta penggunaan AC yang bisa memengaruhi konsumsi daya baterai.