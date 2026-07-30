GIIAS 2026: iCAR Luncurkan V27 REEV di Indonesia, Andalkan Jarak Tempuh hingga 1.200 Km

JawaPos.com - iCAR Indonesia memperkenalkan model terbarunya, iCAR V27, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Kehadiran SUV ini menjadi model kedua iCAR di pasar Indonesia sekaligus melengkapi lini kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) yang dikembangkan di bawah Chery Group.

Berbeda dengan iCAR V23 yang menggunakan sistem Battery Electric Vehicle (BEV), V27 mengadopsi teknologi Golden Range Extended Electric Vehicle (REEV). Teknologi tersebut mengombinasikan penggerak listrik dengan mesin bensin yang berfungsi sebagai pembangkit daya, sehingga diklaim mampu menawarkan jarak tempuh lebih panjang.

"Hari ini kami melangkah lebih jauh dengan menghadirkan iCAR V27 yang dibekali teknologi Golden REEV. Kehadiran V27 memperkuat komitmen kami sebagai brand kendaraan dengan energi terbarukan yang menawarkan pilihan teknologi elektrifikasi yang semakin lengkap bagi konsumen Indonesia," ujar Country Director iCAR Indonesia Marshall Ma di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Mengusung tema "Classic Never Fades", iCAR V27 mempertahankan desain SUV bergaya boxy yang dipadukan dengan teknologi elektrifikasi. Kendaraan ini memiliki panjang 5.045 mm, lebar 1.976 mm, tinggi 1.894 mm, serta wheelbase 2.900 mm. Tampilan eksteriornya dilengkapi pelek dual-tone 21 inci, lampu bergaya klasik, roof rail, serta ban cadangan berukuran penuh yang ditempatkan di bagian belakang.

Pada sektor penggerak, iCAR V27 dibekali sistem Golden REEV Technology yang menawarkan jarak tempuh hingga sekitar 200 kilometer dalam mode listrik murni. Sementara itu, dengan bantuan mesin 1.5-liter turbo sebagai range extender, total jarak tempuh kendaraan diklaim dapat melampaui 1.200 kilometer.

SUV ini juga menggunakan sistem penggerak Three-Motor True Electric All-Wheel Drive (AWD) yang terdiri atas motor generator P1, motor depan P3, dan motor belakang P4. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga 335 kW atau 455 PS dengan torsi maksimum 505 Nm. Akselerasi dari 0-100 km/jam diklaim dapat dicapai dalam waktu 5,9 detik.

Untuk mendukung berbagai kondisi berkendara, iCAR V27 dilengkapi lebih dari sembilan mode berkendara, termasuk ECO, Comfort, Sport, Individual, All-Terrain, Slippery, Mud, Loose, dan Uneven.

Menurut Marshall, Indonesia menjadi salah satu pasar yang diprioritaskan iCAR dalam pengembangan kendaraan energi baru.