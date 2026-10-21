Hino Big Bus Pakai Baterai Lebih Besar, Kapasitas Naik Jadi 150 Ah

Line up bus jenama Hino alami peningkatan kapasitas baterai. (Ilustrasi)
JawaPos.com - Hino meningkatkan kapasitas baterai pada seluruh lini Big Bus, yakni Hino RK 280, RM 280, dan AK 240.
Pembaruan ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan kelistrikan bus yang semakin beragam, termasuk penggunaan perangkat penunjang kenyamanan penumpang.
PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengubah spesifikasi baterai dari sebelumnya 2 x 120 Ah menjadi 2 x 150 Ah.
Penerapannya dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal produksi masing-masing model pada September hingga Oktober 2026.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung operasional perangkat seperti port USB untuk pengisian daya, sistem hiburan audio, dispenser, dan perangkat kelistrikan lainnya.
Market Development Division Head HMSI, Tri Hariyanto, mengatakan pembaruan ini merupakan bagian dari upaya Hino menyesuaikan produk dengan kebutuhan operator bus.
"Kami memahami bahwa kebutuhan operasional bus terus mengalami perubahan, termasuk meningkatnya penggunaan berbagai perangkat kelistrikan untuk menunjang kenyamanan dan pengalaman perjalanan penumpang," ujar Tri.
Menurut dia, peningkatan kapasitas baterai ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional bus pariwisata maupun transportasi antarkota dan antarprovinsi (AKAP).
Spesifikasi Hino RK 280, RM 280, dan AK 240
Hino RK 280 dan RM 280 sama-sama menggunakan mesin diesel J08E-WD berkapasitas 7.684 cc dengan tenaga maksimum 280 PS dan torsi 84 kgm.
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