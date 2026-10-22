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Antara
Jumat, 23 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Tip Memilih Mobil Listrik sesuai Kebutuhan

Ilustrasi sejumlah model mobil listrik yang banyak beredar di jalanan Indonesia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi sejumlah model mobil listrik yang banyak beredar di jalanan Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Seiring dengan semakin beragamnya pilihan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia, konsumen kini memiliki kesempatan lebih luas untuk menemukan EV yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. 

Tidak hanya mempertimbangkan jarak tempuh dan teknologi baterai, aspek kenyamanan, kepraktisan, fitur keselamatan, hingga desain juga menjadi bagian penting dalam menentukan kendaraan yang tepat.

Berikut tips memilih EV sesuai selera dan kebutuhan sebagaimana yang dibagikan Kia melalui rilis pers, di Jakarta, Rabu (23/10).

1. Sesuaikan jarak tempuh dengan perjalanan sehari-hari

Pertimbangkan jarak perjalanan rutin, frekuensi penggunaan kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan antarkota.

Pilih EV dengan kapasitas baterai dan jarak tempuh yang sesuai dengan pola mobilitas, tanpa harus selalu mengutamakan angka tertinggi.

Perlu diingat, jarak tempuh aktual dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan, kecepatan, muatan, serta penggunaan pendingin udara.

2. Kenali karakter berkendara melalui pengalaman langsung

Setiap kendaraan listrik memiliki karakter berkendara yang berbeda. Karena itu, test drive menjadi kesempatan penting untuk merasakan respons akselerasi, kenyamanan pengereman, serta kemudahan pengendalian dalam berbagai kondisi jalan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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