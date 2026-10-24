Jika Ingin Mengetahui Gebetanmu Bisa Menjadi Pasangan yang Baik atau Tidak, Lakukan 7 Cara Ini

seseorang yang yang memiliki pasangan yang baik / foto: Magnific/user18755897

JawaPos.com - Memiliki gebetan memang menyenangkan. Ada rasa penasaran, deg-degan, dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Apalagi ketika komunikasi mulai terasa semakin dekat, perhatian mulai diberikan, dan muncul perasaan bahwa mungkin saja hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius.

Namun, ada satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang sedang jatuh hati: perasaan suka bisa membuat kita melihat seseorang secara lebih positif daripada kenyataannya.



Ketika menyukai seseorang, kita cenderung memperhatikan sisi menariknya dan mengabaikan beberapa tanda yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Sikap perhatian bisa terlihat seperti tanda bahwa dia pasti pasangan yang baik. Cara bicaranya yang menyenangkan bisa membuat kita merasa cocok. Bahkan perhatian kecil pun terkadang terasa seperti bukti bahwa dia adalah "orang yang tepat".



Padahal, menjadi gebetan yang menyenangkan dan menjadi pasangan yang baik adalah dua hal yang berbeda.



Pasangan yang baik bukan hanya seseorang yang membuat kita bahagia ketika semuanya berjalan lancar. Ia juga terlihat dari bagaimana dirinya menghadapi perbedaan, konflik, batasan, kekecewaan, tanggung jawab, dan situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya.



Karena itu, sebelum terlalu jauh melibatkan perasaan, ada baiknya mengenal seseorang bukan hanya dari apa yang dia katakan, tetapi juga dari pola perilakunya.



Menurut psikologi hubungan, ada beberapa aspek yang dapat membantu kita menilai apakah seseorang memiliki kualitas yang mendukung hubungan sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat tujuh cara yang bisa kamu lakukan untuk mengenal gebetanmu lebih dalam.



1. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak memiliki kepentingan untuknya



Salah satu cara paling sederhana untuk mengenal karakter seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan.



Perhatikan bagaimana dia berbicara kepada pelayan restoran, petugas keamanan, pengemudi, rekan kerja, anggota keluarga, atau orang lain yang berada dalam posisi berbeda dengannya.



Apakah dia tetap sopan?



Apakah dia bisa mengucapkan terima kasih?



Apakah dia mudah merendahkan orang lain?



Atau justru dia hanya bersikap baik ketika berhadapan dengan orang yang dianggap penting?



Hal ini penting karena hubungan romantis tidak berlangsung dalam ruang kosong. Seseorang mungkin sangat romantis ketika sedang mendekati kita, tetapi pola perilakunya terhadap orang lain dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana ia memperlakukan manusia secara umum.



Tentu, satu kejadian tidak cukup untuk menyimpulkan karakter seseorang. Semua orang bisa mengalami hari yang buruk atau kehilangan kesabaran.



Yang perlu kamu perhatikan adalah pola yang berulang.



Jika seseorang secara konsisten menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, itu merupakan sinyal yang lebih positif daripada sekadar kata-kata manis kepadamu.



Sebaliknya, jika dia sering menghina, merendahkan, mempermalukan, atau merasa dirinya selalu lebih tinggi daripada orang lain, jangan menganggap perilaku tersebut tidak akan pernah muncul dalam hubungan kalian.



Kadang-kadang cara seseorang memperlakukan orang lain adalah gambaran yang lebih jujur daripada cara dia memperlakukan kita saat sedang berusaha mendapatkan perhatian kita.



2. Lihat bagaimana reaksinya ketika kamu mengatakan "tidak"



Ini adalah salah satu cara paling penting untuk mengenali calon pasangan.



Cobalah memperhatikan bagaimana dia merespons ketika kamu tidak menyetujui sesuatu.



Misalnya, kamu tidak bisa bertemu karena memiliki kesibukan. Kamu tidak ingin memberikan sesuatu yang dia minta. Kamu tidak setuju dengan pendapatnya. Atau kamu mengatakan bahwa ada perilaku tertentu yang membuatmu tidak nyaman.



Orang yang memiliki kemampuan membangun hubungan sehat seharusnya mampu memahami bahwa kamu memiliki batasan dan pilihan sendiri.



Dia mungkin kecewa, tetapi kecewa tidak selalu menjadi masalah.



Yang lebih penting adalah bagaimana dia mengelola kekecewaan tersebut.



Apakah dia menghargai keputusanmu?



Atau dia mulai memaksa?



Apakah dia mencoba membuatmu merasa bersalah?



Apakah dia mengatakan bahwa kalau kamu benar-benar menyukainya, seharusnya kamu mau melakukan apa yang dia inginkan?



Perbedaan pendapat adalah bagian normal dari hubungan. Begitu juga dengan penolakan.



Karena itu, jangan hanya melihat bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika kamu mengatakan "iya". Perhatikan juga bagaimana dia memperlakukanmu ketika kamu mengatakan "tidak".



Seseorang yang menghargai batasanmu menunjukkan bahwa dia melihatmu sebagai individu yang memiliki kehendak sendiri, bukan sebagai seseorang yang harus selalu mengikuti keinginannya.



3. Ajak berbicara tentang hal-hal yang lebih serius



Pada tahap awal pendekatan, percakapan biasanya dipenuhi hal-hal ringan.



Makanan favorit, film, musik, pekerjaan, hobi, tempat yang ingin dikunjungi, atau cerita lucu tentang kehidupan sehari-hari.



Semua itu menyenangkan.



Namun, jika kamu ingin mengetahui apakah seseorang berpotensi menjadi pasangan yang cocok, cobalah perlahan membawa percakapan ke topik yang lebih bermakna.



Misalnya:



Apa yang dia cari dalam sebuah hubungan?



Bagaimana pandangannya tentang komitmen?



Bagaimana dia menyelesaikan konflik?



Apa yang dianggap penting dalam kehidupan?



Bagaimana hubungannya dengan keluarga?



Apa tujuan hidupnya?



Bagaimana pandangannya mengenai keuangan?



Bagaimana dia membayangkan kehidupan beberapa tahun ke depan?



Tujuannya bukan untuk melakukan wawancara seperti sedang merekrut karyawan.



Percakapan tersebut sebaiknya muncul secara alami.



Dari sana, kamu bisa melihat apakah nilai-nilai dasar kalian cukup kompatibel.



Perlu diingat, cocok bukan berarti harus sama dalam segala hal.



Dua orang bisa memiliki hobi berbeda dan tetap memiliki hubungan yang sangat baik.



Namun, perbedaan dalam hal-hal mendasar—misalnya pandangan tentang komitmen, kesetiaan, keluarga, batasan pribadi, atau masa depan—bisa menjadi persoalan yang jauh lebih besar jika hubungan berkembang.



Jadi, jangan hanya bertanya, "Apakah dia menyukaiku?"



Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah:



"Apakah cara dia memandang hubungan sejalan dengan apa yang aku inginkan?"



4. Perhatikan bagaimana dia menghadapi konflik



Jangan hanya mengenal seseorang ketika semuanya berjalan sesuai keinginannya.



Justru ketika terjadi masalah, banyak hal tentang karakter seseorang mulai terlihat.



Kamu mungkin belum pernah bertengkar dengan gebetanmu. Itu wajar. Namun, kamu tetap bisa memperhatikan bagaimana dia menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya ketika ada kesalahpahaman dengan teman.



Bagaimana dia membicarakannya?



Ketika mengalami masalah di tempat kerja, apakah dia langsung menyalahkan semua orang?



Ketika seseorang memberikan kritik, apakah dia mampu mendengarkan?



Atau dia selalu menganggap dirinya sebagai korban?



Dalam hubungan romantis, konflik tidak dapat dihindari. Bahkan pasangan yang sangat mencintai satu sama lain tetap bisa berbeda pendapat.



Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat bukanlah ketiadaan konflik, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola.



Orang yang sehat secara relasional biasanya berusaha memahami masalah, mendengarkan sudut pandang pasangan, mengakui kesalahan ketika memang salah, dan mencari solusi.



Sebaliknya, pola seperti penghinaan, ancaman, manipulasi, silent treatment yang digunakan sebagai hukuman, atau selalu memindahkan kesalahan kepada pasangan merupakan hal yang patut diperhatikan.



Jadi, jangan hanya bertanya:



"Apakah kami jarang bertengkar?"



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



"Kalau suatu hari kami berbeda pendapat, apakah kami bisa menyelesaikannya dengan saling menghormati?"



5. Perhatikan apakah perkataan dan tindakannya konsisten



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika sedang menyukai seseorang adalah terlalu fokus pada kata-kata.



Dia berkata bahwa dia serius.



Dia mengatakan bahwa dia menghargaimu.



Dia mengatakan bahwa dia ingin mengenalmu lebih jauh.



Dia mengatakan bahwa dia berbeda dari orang-orang yang pernah kamu temui.



Semua itu terdengar menyenangkan.



Tetapi dalam psikologi perilaku, tindakan yang dilakukan secara konsisten biasanya jauh lebih informatif daripada pernyataan sesaat.



Jika dia mengatakan menghargai waktumu, apakah dia benar-benar menghargai waktumu?



Jika dia mengatakan akan melakukan sesuatu, apakah dia berusaha menepatinya?



Jika dia meminta komunikasi yang terbuka, apakah dia juga mau mendengarkan ketika kamu berbicara?



Tidak berarti seseorang harus selalu sempurna.



Manusia bisa lupa, terlambat, berubah pikiran, atau melakukan kesalahan.



Yang perlu dilihat adalah pola keseluruhannya.



Apakah ketika melakukan kesalahan dia mampu mengakuinya dan memperbaikinya?



Atau dia terus membuat janji yang sama tanpa perubahan nyata?



Hubungan yang sehat dibangun dari kepercayaan. Dan kepercayaan biasanya muncul dari pengalaman berulang bahwa seseorang dapat diandalkan.



Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang hanya dari seberapa indah dia berbicara.



Lihat apakah perilakunya memberikan bukti yang sejalan dengan perkataannya.



6. Perhatikan bagaimana perasaanmu ketika berada di dekatnya



Mengenal calon pasangan bukan hanya tentang menilai dirinya. Kamu juga perlu memperhatikan pengalaman emosionalmu sendiri ketika bersamanya.



Coba tanyakan kepada dirimu:



"Ketika bersama dia, apakah aku bisa menjadi diriku sendiri?"



Apakah kamu merasa bebas mengutarakan pendapat?



Apakah kamu takut mengatakan sesuatu karena khawatir dia akan marah?



Apakah kamu merasa harus selalu terlihat sempurna?



Apakah kamu merasa harus terus membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan perhatiannya?



Atau justru kamu merasa cukup aman untuk menjadi dirimu sendiri?



Hubungan yang sehat tidak berarti seseorang akan merasa bahagia setiap saat. Namun, secara umum, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri, berkomunikasi, dan memiliki batasan pribadi.



Perasaan juga perlu dilihat secara hati-hati.



Rasa deg-degan bukan selalu berarti kecocokan.



Rasa sangat penasaran bukan selalu berarti hubungan tersebut sehat.



Bahkan intensitas emosi yang sangat tinggi pada awal pendekatan belum tentu menunjukkan kualitas hubungan jangka panjang.



Kadang-kadang kita mengira "chemistry" sebagai tanda bahwa seseorang adalah pasangan yang tepat, padahal yang kita rasakan mungkin hanya ketertarikan, ketidakpastian, atau kegembiraan karena mendapatkan perhatian.



Karena itu, selain bertanya "Apakah aku sangat menyukainya?", tanyakan juga:



"Apakah aku merasa dihargai, aman, dan menjadi diriku sendiri ketika bersamanya?"



7. Jangan hanya melihat bagaimana dia memperlakukanmu saat sedang mengejarmu



Ini mungkin salah satu hal yang paling penting.



Masa pendekatan sering kali merupakan periode ketika seseorang memberikan versi terbaik dari dirinya.



Dia lebih perhatian.



Lebih sering bertanya kabar.



Lebih cepat membalas pesan.



Lebih sering memberikan pujian.



Lebih berusaha membuatmu tertawa.



Semua itu tentu menyenangkan.



Namun, kamu belum benar-benar mengetahui seseorang hanya karena dia mampu membuatmu merasa spesial selama beberapa minggu atau bulan.



Karakter seseorang lebih mudah terlihat ketika hubungan mulai menjadi lebih biasa.



Ketika dia sudah merasa nyaman.



Ketika keinginannya tidak terpenuhi.



Ketika kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik.



Ketika kamu tidak bisa memberikan perhatian sebanyak biasanya.



Ketika ada masalah.



Ketika dia mendapatkan kritik.



Ketika kalian memiliki perbedaan pendapat.



Karena itu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari intensitas pendekatan.



Berikan waktu.



Kenali dia dalam berbagai situasi.



Perhatikan apakah sikap baiknya tetap konsisten ketika dia tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu darimu.



Waktu bukan jaminan seseorang akan menjadi pasangan yang baik, tetapi waktu memberikan kesempatan untuk melihat pola perilaku yang tidak terlihat pada pertemuan pertama.



Jadi, Apa Ciri Gebetan yang Berpotensi Menjadi Pasangan yang Baik?



Setelah melakukan tujuh hal di atas, kamu mungkin mulai melihat pola.



Seseorang yang berpotensi menjadi pasangan yang baik tidak harus sempurna.



Dia tetap bisa memiliki kekurangan, melakukan kesalahan, mengalami emosi negatif, dan terkadang mengambil keputusan yang kurang tepat.



Yang lebih penting adalah bagaimana dia memperlakukan orang lain dan bagaimana dia bertanggung jawab terhadap perilakunya.



Beberapa tanda positif yang dapat kamu perhatikan antara lain:



Dia menghargai batasan pribadi.



Dia dapat mendengarkan tanpa selalu ingin menang sendiri.



Dia mampu mengakui kesalahan.



Dia tidak menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikanmu.



Dia menghormati orang lain.



Perkataan dan tindakannya relatif konsisten.



Dia mampu membicarakan masalah tanpa merendahkan.



Dia memiliki kehidupan dan identitas di luar hubungan.



Dia tidak mengharapkan pasangan memenuhi seluruh kebutuhan emosionalnya.



Dia bersedia bertumbuh dan belajar ketika menemukan masalah.



Namun, ada pula tanda-tanda yang sebaiknya tidak diabaikan.



Misalnya, seseorang yang terus-menerus melanggar batasan, mengontrol siapa yang boleh kamu temui, merendahkanmu, mengancam, memanipulasi, atau membuatmu takut ketika kamu tidak mengikuti keinginannya.



Dalam situasi seperti itu, jangan berharap bahwa hubungan romantis akan otomatis mengubah karakternya.



Jangan Mencari Pasangan yang Sempurna



Pada akhirnya, tujuan mengenal gebetan bukan untuk mencari manusia tanpa kekurangan.



Orang seperti itu tidak ada.



Tujuannya adalah mencari tahu apakah kalian memiliki dasar yang cukup sehat untuk membangun hubungan bersama.



Ada perbedaan besar antara seseorang yang memiliki kekurangan tetapi mau belajar dengan seseorang yang terus menyakiti orang lain dan tidak merasa perlu berubah.



Ada perbedaan antara seseorang yang sesekali melakukan kesalahan dengan seseorang yang berulang kali melakukan hal yang sama tanpa tanggung jawab.



Dan ada perbedaan antara hubungan yang memiliki konflik dengan hubungan yang membuat salah satu pihak merasa takut untuk berbicara.



Jadi, jangan hanya bertanya:



"Apakah dia menyukaiku?"



Cobalah bertanya lebih jauh:



"Apakah aku menyukai cara dia memperlakukan orang?"



"Apakah nilai-nilai kami cukup sejalan?"



"Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri ketika bersamanya?"



"Apakah dia menghormati batasanku?"



"Apakah kami bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menghancurkan?"



Dan yang paling penting:



"Jika rasa suka dan ketertarikan ini disingkirkan sementara, apakah aku masih melihatnya sebagai seseorang yang layak aku percaya dan bangun hubungan bersama?"



Karena pada akhirnya, pasangan yang baik bukan hanya seseorang yang membuat jantung berdebar.



Pasangan yang baik adalah seseorang yang, melalui perilaku dan pilihan-pilihannya, menunjukkan bahwa hubungan bersama dirinya memiliki ruang untuk saling menghormati, saling percaya, berkomunikasi, dan tumbuh bersama.



Jadi, sebelum buru-buru memberikan seluruh hatimu kepada seseorang, kenali dia lebih dalam.



Bukan hanya ketika dia sedang berusaha mendapatkanmu.



Tetapi juga ketika dia kecewa, berbeda pendapat, melakukan kesalahan, menghadapi masalah, dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan.



