Jika Ingin Mengenalkan Konsep Benar dan Salah kepada Anak, Lakukan 8 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengajarkan konsep benar dan salah pada anak / foto: Magnific/shutter2u

JawaPos.com - Mengajarkan anak tentang benar dan salah bukan sekadar memberi tahu mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Di balik proses sederhana itu, sebenarnya orang tua sedang membantu anak membangun fondasi moral: memahami aturan, mengenali dampak perbuatannya, mengembangkan empati, belajar bertanggung jawab, dan perlahan memahami alasan mengapa sebuah tindakan dianggap baik atau buruk.

Pada usia dini, kemampuan anak untuk memahami konsep moral masih berkembang. Mereka belum selalu mampu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Karena itu, ketika orang tua berkata, "Itu salah!", anak mungkin hanya menangkap bahwa dirinya sedang dimarahi. Ia belum tentu memahami mengapa tindakan tersebut salah.



Inilah alasan pendekatan dalam mengajarkan benar dan salah perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.



Tujuannya bukan membuat anak takut melakukan kesalahan. Tujuan yang lebih penting adalah membantu anak memiliki kompas moral dari dalam dirinya sendiri.



Lalu, bagaimana cara melakukannya?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat delapan strategi yang dapat diterapkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.



1. Jelaskan alasan di balik aturan, bukan hanya mengatakan "tidak boleh"



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika mendidik anak adalah terlalu sering menggunakan kalimat larangan tanpa penjelasan.



"Jangan ambil punya orang lain."



"Jangan berteriak."



"Jangan dorong adik."



"Jangan berbohong."



Aturan memang penting. Namun, anak membutuhkan lebih dari sekadar daftar larangan.



Ketika orang tua menjelaskan alasan di balik sebuah aturan, anak memiliki kesempatan untuk memahami hubungan antara tindakan dan akibatnya.



Misalnya, daripada hanya berkata:



"Jangan dorong adik!"



Orang tua bisa mengatakan:



"Jangan mendorong, karena tubuh adik bisa sakit dan dia bisa jatuh."



Atau ketika anak mengambil mainan temannya:



"Mainan itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya tanpa izin, temanmu mungkin sedih karena dia masih ingin bermain."



Penjelasan seperti ini membantu anak melihat bahwa aturan bukan sekadar keinginan orang tua. Ada alasan yang berkaitan dengan keselamatan, perasaan, hak, dan kesejahteraan orang lain.



Semakin bertambah usia, penjelasan tersebut dapat dibuat semakin kompleks.



Untuk anak kecil, cukup gunakan sebab-akibat yang konkret.



Untuk anak yang lebih besar, orang tua dapat mengajak mereka berdiskusi:



"Menurutmu, kenapa kita perlu meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain?"



Pertanyaan semacam ini membantu anak belajar berpikir, bukan sekadar patuh.



2. Gunakan konsekuensi yang logis, bukan hukuman yang menakutkan



Anak perlu belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun, konsekuensi tidak selalu berarti hukuman.



Ada perbedaan penting antara konsekuensi logis dan hukuman yang bertujuan membuat anak takut.



Misalnya, seorang anak sengaja menumpahkan air ke lantai.



Orang tua bisa langsung memarahi:



"Kamu memang selalu bikin masalah! Sekarang dihukum!"



Namun, pendekatan lain jauh lebih mendidik:



"Airnya tumpah. Sekarang kita perlu membersihkannya bersama."



Anak belajar bahwa ketika dirinya membuat kekacauan, ia ikut bertanggung jawab memperbaikinya.



Contoh lain, anak menggunakan mainan dengan kasar hingga mainan tersebut rusak.



Daripada mengatakan:



"Makanya jangan nakal!"



Orang tua dapat berkata:



"Mainannya rusak karena digunakan dengan cara seperti itu. Sekarang kita lihat apakah masih bisa diperbaiki."



Anak belajar hubungan antara perilaku dan konsekuensi secara langsung.



Hal ini penting karena tujuan pendidikan moral bukan membuat anak berpikir:



"Aku tidak boleh melakukan ini karena nanti aku dihukum."



Melainkan:



"Aku perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika aku melakukan ini."



Perubahan dari motivasi eksternal menuju pemahaman internal merupakan bagian penting dari perkembangan moral.



3. Ajarkan empati: "Menurutmu, bagaimana perasaan orang lain?"



Anak tidak otomatis memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain.



Karena itu, salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan konsep benar dan salah adalah membantu anak melihat situasi dari sudut pandang orang lain.



Misalnya, ketika anak mengejek temannya, jangan berhenti pada:



"Itu salah."



Tambahkan pertanyaan:



"Kalau kamu yang diejek seperti itu, kira-kira bagaimana perasaanmu?"



Atau ketika anak merebut mainan:



"Kalau kamu sedang bermain, lalu mainanmu diambil tanpa izin, kamu akan merasa bagaimana?"



Pertanyaan semacam ini mengembangkan kemampuan anak untuk mempertimbangkan perspektif orang lain.



Namun, orang tua tidak perlu selalu memaksa anak mengatakan "maaf".



Permintaan maaf yang dipaksakan terkadang hanya menghasilkan kata tanpa pemahaman.



Lebih baik bantu anak memahami dampaknya terlebih dahulu.



"Adik menangis setelah kamu merebut mainannya. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan supaya keadaan menjadi lebih baik?"



Anak kemudian dapat belajar memperbaiki hubungan, bukan sekadar mengucapkan kata "maaf" karena diperintah.



4. Berikan contoh karena anak belajar banyak dari perilaku orang dewasa



Anak bukan hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Mereka juga mengamati apa yang dilakukan orang tua.



Ini membuat keteladanan menjadi salah satu bagian penting dalam pendidikan moral.



Jika orang tua mengatakan:



"Jangan berbohong."



tetapi anak melihat orang tua berbohong untuk menghindari tanggung jawab, pesan yang diterima anak menjadi tidak konsisten.



Sebaliknya, orang tua dapat menunjukkan perilaku yang ingin ditanamkan.



Misalnya, ketika melakukan kesalahan, orang tua bisa berkata:



"Tadi Ayah salah bicara. Ayah minta maaf."



Kalimat sederhana tersebut mengajarkan beberapa hal sekaligus:



orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan;



mengakui kesalahan bukan sesuatu yang memalukan;



seseorang perlu bertanggung jawab atas tindakannya;



meminta maaf merupakan bagian dari memperbaiki kesalahan.



Contoh lain adalah ketika orang tua menemukan barang yang bukan miliknya.



"Ini bukan punya kita. Kita harus mengembalikannya."



Anak melihat bahwa nilai kejujuran bukan hanya teori yang diucapkan, tetapi sesuatu yang benar-benar dilakukan.



Pada akhirnya, perilaku orang tua sering kali menjadi "pelajaran moral" yang paling kuat bagi anak.



5. Bedakan antara "anak melakukan kesalahan" dan "anak adalah anak nakal"



Ini merupakan strategi yang sangat penting.



Ketika anak melakukan kesalahan, fokuskan koreksi pada perilakunya, bukan pada identitas dirinya.



Hindari label seperti:



"Kamu anak nakal."



"Kamu memang pembohong."



"Kamu selalu bikin masalah."



"Kamu jahat."



Label semacam ini dapat membuat anak mengaitkan kesalahan dengan identitas dirinya.



Lebih baik katakan:



"Berbohong itu tidak benar."



atau:



"Tindakanmu tadi membuat adik kesakitan."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi pesannya sangat berbeda.



"Kamu anak nakal" menyerang identitas.



"Kamu melakukan tindakan yang salah" mengoreksi perilaku.



Anak tetap mendapatkan pesan moral bahwa perbuatannya perlu diperbaiki tanpa dibuat merasa dirinya sebagai pribadi yang buruk.



Ini juga membuka ruang bagi perubahan.



Anak yang mendengar:



"Aku melakukan kesalahan."



masih dapat berpikir:



"Aku bisa memperbaikinya."



Sementara anak yang terus diberi label:



"Aku anak nakal."



bisa saja mulai menganggap perilaku tersebut sebagai bagian dari dirinya.



Dalam pendidikan anak, kita ingin memberikan batas yang tegas tanpa membuat anak kehilangan rasa berharga terhadap dirinya sendiri.



6. Gunakan cerita dan permainan untuk memperkenalkan dilema moral



Tidak semua pelajaran moral harus disampaikan melalui nasihat langsung.



Anak sering kali lebih mudah memahami konsep abstrak melalui cerita.



Bacakan cerita tentang tokoh yang menghadapi pilihan.



Misalnya:



"Raka menemukan uang di lantai sekolah. Tidak ada orang yang melihat. Menurutmu, apa yang sebaiknya Raka lakukan?"



Jangan langsung memberikan jawaban.



Tanyakan:



"Kalau kamu menjadi Raka, apa yang akan kamu lakukan?"



"Kenapa?"



"Bagaimana perasaan orang yang kehilangan uang itu?"



"Kalau Raka menyimpan uang tersebut, apa yang mungkin terjadi?"



Dengan cara ini, anak tidak hanya menghafal bahwa "mengambil barang orang lain itu salah". Mereka belajar mempertimbangkan alasan dan konsekuensi.



Permainan peran juga dapat digunakan.



Orang tua bisa berpura-pura menjadi dua anak yang berebut mainan.



Kemudian tanyakan:



"Bagaimana caranya supaya mereka berdua bisa menyelesaikan masalah?"



Aktivitas seperti ini memberikan kesempatan bagi anak untuk berlatih membuat keputusan moral dalam situasi yang aman.



Semakin sering anak berlatih mempertimbangkan berbagai pilihan, semakin terbiasa ia menggunakan penalaran ketika menghadapi situasi nyata.



7. Beri kesempatan anak memperbaiki kesalahan



Mengenalkan benar dan salah tidak berhenti setelah anak mengetahui bahwa tindakannya salah.



Bagian yang tidak kalah penting adalah mengajarkan:



"Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya?"



Misalnya anak merobek gambar milik kakaknya.



Orang tua bisa berkata:



"Gambarnya rusak karena kamu merobeknya. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan sekarang?"



Mungkin anak dapat membantu memperbaiki gambar tersebut.



Jika tidak bisa diperbaiki, anak dapat belajar meminta maaf dan menerima bahwa ada konsekuensi yang tidak dapat sepenuhnya dihapus.



Contoh lain:



Anak berkata kasar kepada temannya.



Setelah keadaan tenang, orang tua dapat membantu anak memikirkan cara memperbaikinya:



"Kamu tadi mengatakan sesuatu yang menyakiti temanmu. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?"



Dengan begitu, anak belajar bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya.



Ada proses:



melakukan kesalahan → menyadarinya → bertanggung jawab → memperbaiki → belajar untuk tidak mengulanginya.



Ini jauh lebih bermakna daripada sekadar:



melakukan kesalahan → dimarahi → takut.



8. Sesuaikan pembicaraan moral dengan usia dan kemampuan anak



Orang tua terkadang memberikan penjelasan yang terlalu panjang dan abstrak kepada anak.



Padahal kemampuan anak untuk memahami konsep moral berkembang secara bertahap.



Anak kecil biasanya lebih mudah memahami hal yang konkret.



Misalnya:



"Jangan memukul. Memukul membuat orang sakit."



Penjelasan ini lebih mudah dipahami daripada:



"Kekerasan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip menghargai martabat manusia."



Kalimat kedua mungkin benar, tetapi belum sesuai dengan kemampuan anak kecil.



Seiring bertambahnya usia, pembicaraan dapat menjadi lebih kompleks.



Anak usia sekolah dapat diajak membahas keadilan, tanggung jawab, kejujuran, aturan, dan konsekuensi.



Remaja dapat diajak mendiskusikan situasi yang lebih rumit, ketika benar dan salah tidak selalu terlihat hitam-putih.



Misalnya:



"Kalau mengatakan seluruh kebenaran justru bisa membuat seseorang terluka, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan?"



Pertanyaan semacam ini mengajak anak mengembangkan penalaran moral yang lebih matang.



Jadi, pendidikan moral bukanlah satu percakapan besar yang dilakukan sekali.



Ini adalah proses panjang yang berkembang bersama usia anak.



Jangan Berharap Anak Langsung Memahami



Salah satu hal penting yang perlu diingat orang tua adalah bahwa perkembangan moral membutuhkan waktu.



Anak mungkin sudah tahu bahwa berbohong itu salah, tetapi tetap berbohong.



Anak mungkin tahu bahwa memukul itu tidak boleh, tetapi tetap memukul ketika emosinya meledak.



Anak mungkin tahu bahwa harus berbagi, tetapi masih kesulitan memberikan mainan kesayangannya.



Ini tidak selalu berarti pendidikan orang tua gagal.



Pengetahuan tentang benar dan salah tidak otomatis membuat anak mampu mengendalikan perilakunya dalam setiap situasi.



Anak juga masih belajar mengatur emosi, menunda keinginan, memahami perspektif orang lain, dan mengendalikan impuls.



Karena itu, tugas orang tua bukan sekadar mengatakan:



"Kamu kan sudah tahu itu salah."



Tugas orang tua adalah terus membantu anak menghubungkan pengetahuan dengan perilaku.



"Memang kamu marah. Marah itu boleh. Tetapi memukul tidak boleh. Kalau marah, kita bisa mengatakan, 'Aku tidak suka!' atau pergi sebentar untuk menenangkan diri."



Dengan cara seperti ini, anak belajar bahwa emosi tidak selalu salah.



Yang perlu dipelajari adalah bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat.



Benar dan Salah Bukan Hanya Tentang Hukuman



Pada akhirnya, mengenalkan konsep benar dan salah kepada anak bukanlah proyek untuk menghasilkan anak yang selalu patuh.



Anak yang hanya patuh karena takut dimarahi belum tentu memahami nilai di balik aturan.



Tujuan yang lebih besar adalah membantu anak berkembang menjadi seseorang yang mampu berkata:



"Aku tidak melakukan ini karena aku tahu tindakan tersebut dapat menyakiti orang lain."



Itulah mengapa pendidikan moral sebaiknya tidak hanya berisi larangan.



Anak perlu belajar tentang:



alasan di balik aturan;



konsekuensi dari tindakan;



empati terhadap orang lain;



tanggung jawab;



kejujuran;



kemampuan memperbaiki kesalahan;



pengendalian diri;



dan kemampuan mengambil keputusan.



Orang tua tidak harus selalu memberikan jawaban.



Terkadang, pertanyaan yang tepat justru lebih mendidik.



"Menurutmu, apa yang benar?"



"Kenapa kamu berpikir begitu?"



"Siapa yang mungkin terdampak?"



"Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya?"



"Kalau kamu berada di posisi dia, bagaimana perasaanmu?"



Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut membantu anak belajar berpikir secara moral, bukan sekadar menghafal aturan.



Kesimpulan



Mengajarkan anak tentang benar dan salah adalah proses yang berlangsung setiap hari.



Ia terjadi ketika anak berebut mainan dengan saudaranya, ketika menemukan barang milik orang lain, ketika berbohong karena takut dimarahi, ketika menyakiti temannya, bahkan ketika orang tua sendiri melakukan kesalahan.



Karena itu, pendidikan moral tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk ceramah.



Gunakan delapan strategi berikut secara konsisten:



Jelaskan alasan di balik aturan.



Gunakan konsekuensi yang logis.



Ajarkan anak memahami perasaan orang lain.



Jadilah contoh melalui perilaku sehari-hari.



Koreksi perilaku tanpa memberi label buruk pada anak.



Gunakan cerita dan permainan untuk melatih penalaran moral.



Ajarkan anak memperbaiki kesalahan.



Sesuaikan penjelasan dengan usia dan tahap perkembangan anak.



Yang paling penting, jangan menuntut anak menjadi sempurna.



Anak akan melakukan kesalahan. Itu bagian dari proses belajar.



Tugas orang tua bukan menciptakan anak yang tidak pernah salah, melainkan membantu anak memahami ketika ia salah, berani mengakuinya, mampu memperbaikinya, dan perlahan memiliki alasan dari dalam dirinya sendiri untuk memilih melakukan hal yang benar.



Karena pada akhirnya, pendidikan moral yang berhasil bukan ketika anak berkata, "Aku tidak melakukan itu karena takut dimarahi."



Melainkan ketika suatu hari anak mampu berkata:



