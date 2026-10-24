Jika Kamu Ingin Mengenali Seberapa Baik Orang Asing yang Kamu Temui, Lakukan 7 Cara Ini

seseorang yang mengenali seberapa baik orang asing / foto: Magnific/mumemories

JawaPos.com - Ketika bertemu dengan orang asing, kita sering kali mencoba menilai mereka hanya dalam beberapa menit. Cara berbicara, pakaian, senyum, atau sikap yang terlihat ramah bisa membuat kita langsung berpikir bahwa seseorang adalah orang baik.

Namun, psikologi mengajarkan bahwa kesan pertama tidak selalu menggambarkan karakter seseorang secara utuh.



Seseorang bisa terlihat sangat ramah tetapi belum tentu memiliki empati yang tinggi. Sebaliknya, orang yang pendiam atau terlihat kaku belum tentu memiliki niat buruk. Karakter seseorang biasanya jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat pada pertemuan pertama.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah orang asing memiliki karakter yang baik?



Kita tidak bisa mengenal seseorang secara sempurna hanya dalam satu pertemuan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat diamati untuk mendapatkan gambaran yang lebih masuk akal tentang kepribadian dan kualitas karakter seseorang.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (23/10), terdapat 7 cara yang bisa membantu Anda mengenali seberapa baik seseorang, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi sosial dan perilaku manusia.



1. Perhatikan bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya keuntungan



Salah satu cara paling menarik untuk melihat karakter seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa ia dapatkan.



Misalnya, perhatikan caranya berbicara dengan pelayan restoran, petugas kebersihan, kasir, satpam, pengemudi, atau orang lain yang sedang menjalankan pekerjaan sederhana.



Orang yang benar-benar memiliki rasa hormat terhadap sesama biasanya tidak hanya bersikap baik kepada orang yang dianggap penting.



Ia cenderung menunjukkan kesopanan kepada banyak orang, bahkan ketika tidak ada keuntungan langsung yang bisa diperoleh.



Sebaliknya, seseorang yang sangat ramah kepada atasannya tetapi merendahkan orang yang dianggap memiliki status lebih rendah patut diperhatikan.



Ini bukan berarti satu perilaku buruk langsung membuktikan seseorang memiliki karakter buruk. Setiap orang bisa mengalami hari yang buruk, lelah, atau kehilangan kesabaran.



Yang lebih penting adalah pola perilakunya.



Apakah ia secara konsisten menghargai orang lain?



Apakah ia mengucapkan terima kasih?



Apakah ia meminta sesuatu dengan sopan?



Apakah ia memperlakukan orang lain sebagai manusia yang memiliki martabat, bukan sekadar sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya?



Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sering memberikan informasi yang lebih berguna daripada sekadar melihat seberapa menarik atau ramah seseorang ketika berbicara dengan kita.



2. Dengarkan cara dia berbicara tentang orang lain



Cara seseorang membicarakan orang lain dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana ia memandang hubungan sosial.



Ketika baru mengenal seseorang, cobalah memperhatikan topik pembicaraannya.



Apakah hampir setiap cerita dipenuhi dengan penghinaan terhadap mantan pasangan, teman, keluarga, rekan kerja, atau orang-orang di sekitarnya?



Atau ia mampu menceritakan konflik tanpa harus menjadikan semua orang lain sebagai penjahat?



Orang yang matang secara emosional biasanya mampu memahami bahwa hubungan antarmanusia tidak selalu hitam dan putih.



Misalnya, daripada berkata:



"Semua mantan saya gila."



ia mungkin mengatakan:



"Hubungan kami tidak berhasil. Kami memiliki banyak perbedaan dan akhirnya memilih jalan masing-masing."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi sebenarnya cukup penting.



Seseorang yang selalu menempatkan dirinya sebagai korban dan orang lain sebagai penyebab semua masalah mungkin memiliki kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab.



Namun, sekali lagi, jangan langsung memberikan diagnosis hanya berdasarkan satu percakapan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola.



Jika setiap cerita tentang masa lalu selalu berakhir dengan kesimpulan bahwa semua orang lain bodoh, jahat, egois, atau tidak tahu berterima kasih, Anda mungkin perlu lebih berhati-hati.



Sebaliknya, kemampuan untuk mengakui kesalahan sendiri dan melihat situasi dari sudut pandang orang lain merupakan tanda yang lebih positif.



3. Lihat bagaimana dia bereaksi ketika keinginannya tidak terpenuhi



Karakter seseorang sering kali lebih mudah terlihat ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya.



Ketika semuanya berjalan lancar, hampir siapa pun bisa terlihat sabar dan menyenangkan.



Tetapi bagaimana ketika ia harus menunggu?



Bagaimana ketika pesan tidak segera dibalas?



Bagaimana ketika rencana berubah?



Bagaimana ketika seseorang mengatakan "tidak"?



Bagaimana ketika ia melakukan kesalahan?



Situasi seperti ini dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan menghadapi frustrasi.



Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah marah.



Kemarahan adalah emosi manusia yang normal.



Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mengelola kemarahannya.



Apakah ia mampu mengatakan bahwa dirinya kecewa tanpa menghina orang lain?



Apakah ia bisa menerima penolakan tanpa melakukan intimidasi?



Apakah ia mampu berdiskusi ketika terjadi perbedaan pendapat?



Atau ia langsung berteriak, mengancam, menyalahkan, atau membuat orang lain merasa takut?



Kualitas karakter sering kali terlihat bukan ketika seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi ketika ia tidak mendapatkannya.



4. Perhatikan apakah kata-katanya sesuai dengan tindakannya



Salah satu kesalahan umum ketika mengenal seseorang adalah terlalu percaya pada kata-kata.



Seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya sangat peduli, sangat setia, sangat jujur, dan sangat menghargai orang lain.



Tetapi karakter tidak dibentuk oleh apa yang seseorang katakan tentang dirinya.



Karakter lebih banyak terlihat melalui perilaku yang dilakukan berulang kali.



Jika seseorang mengatakan dirinya menghargai waktu orang lain, apakah ia berusaha datang tepat waktu?



Jika ia mengatakan bahwa dirinya menghargai kejujuran, apakah ia tetap jujur ketika kebohongan bisa membuatnya mendapatkan keuntungan?



Jika ia mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab, apakah ia berani mengakui kesalahan ketika sesuatu berjalan buruk?



Perhatikan kesesuaian antara perkataan dan tindakan.



Dalam psikologi sosial, perilaku nyata dalam berbagai situasi umumnya memberikan informasi yang lebih kuat daripada sekadar penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri.



Karena itu, jangan terburu-buru percaya hanya karena seseorang pandai berbicara.



Lihat apa yang ia lakukan.



5. Perhatikan apakah ia mampu meminta maaf dengan tulus



Meminta maaf tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan kemampuan untuk mengakui bahwa diri sendiri bisa melakukan kesalahan.



Orang yang sehat secara emosional tidak harus selalu merasa dirinya benar.



Ketika melakukan kesalahan, ia dapat mengatakan:



"Saya salah."



atau:



"Saya minta maaf karena ucapan saya tadi menyakiti kamu."



Perhatikan juga jenis permintaan maaf yang diberikan.



Ada perbedaan besar antara:



"Maaf kalau kamu merasa tersinggung."



dan:



"Maaf, ucapan saya tadi memang tidak tepat. Saya seharusnya tidak mengatakannya."



Yang kedua menunjukkan adanya pengakuan terhadap tindakan sendiri.



Namun, jangan pula menjadikan kemampuan meminta maaf sebagai satu-satunya ukuran karakter.



Ada orang yang sulit meminta maaf karena merasa malu, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak terbiasa mengekspresikan emosi, atau belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik.



Karena itu, sekali lagi, lihat pola keseluruhan.



Apakah orang tersebut bisa belajar dari kesalahan?



Apakah ia berusaha memperbaiki perilakunya?



Atau ia terus melakukan kesalahan yang sama sambil mencari alasan dan menyalahkan orang lain?



Perubahan setelah kesalahan sering kali jauh lebih penting daripada kata "maaf" itu sendiri.



6. Lihat bagaimana ia mendengarkan ketika Anda berbicara



Orang yang baik tidak selalu harus menjadi orang yang paling banyak bicara.



Kadang-kadang, karakter seseorang justru terlihat dari kemampuannya mendengarkan.



Ketika Anda berbicara, apakah ia benar-benar memperhatikan?



Apakah ia memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyelesaikan kalimat?



Apakah ia mengajukan pertanyaan untuk memahami?



Atau ia hanya menunggu giliran untuk kembali membicarakan dirinya sendiri?



Kemampuan mendengarkan berkaitan dengan empati dan kualitas hubungan interpersonal.



Tentu saja, seseorang yang sesekali kehilangan fokus bukan berarti orang tersebut tidak peduli.



Kita semua memiliki hari ketika pikiran sedang penuh.



Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan yang berulang.



Orang yang memiliki empati biasanya berusaha memahami pengalaman orang lain, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya setuju.



Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah.



Orang tersebut mungkin tidak memiliki solusi.



Tetapi ia bisa mengatakan:



"Saya mungkin tidak mengalami hal yang sama, tetapi saya mengerti kenapa itu membuat kamu merasa berat."



Respons seperti ini menunjukkan kemampuan untuk mengakui pengalaman emosional orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri.



7. Beri waktu dan lihat konsistensinya



Ini mungkin cara yang paling penting.



Jangan terburu-buru menentukan karakter seseorang hanya berdasarkan satu pertemuan.



Manusia sangat pandai menampilkan sisi terbaiknya ketika baru bertemu.



Pada tahap awal sebuah hubungan, seseorang mungkin terlihat sangat perhatian, sangat sopan, sangat pengertian, dan sangat menyenangkan.



Hal itu bisa benar-benar tulus.



Tetapi karakter yang sebenarnya biasanya terlihat melalui konsistensi dari waktu ke waktu.



Perhatikan bagaimana perilakunya dalam berbagai situasi.



Bagaimana ketika dia sedang bahagia?



Bagaimana ketika sedang stres?



Bagaimana ketika sedang gagal?



Bagaimana ketika mendapatkan keberhasilan?



Bagaimana ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengannya?



Bagaimana ketika tidak ada orang yang melihat?



Semakin banyak situasi yang Anda lihat, semakin banyak informasi yang Anda miliki tentang pola perilakunya.



Karena itu, mengenal seseorang bukanlah lomba.



Anda tidak harus segera memutuskan:



"Dia orang baik."



atau:



"Dia orang jahat."



Anda cukup mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya masih mengamati dan mengenalnya."



Sikap seperti ini membuat kita lebih objektif dan mengurangi risiko menilai seseorang hanya berdasarkan kesan pertama.



Jangan Terjebak "Membaca Orang" Secara Berlebihan



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Psikologi bukan alat untuk membaca pikiran seseorang.



Tidak ada satu gerakan tubuh, tatapan mata, cara berjabat tangan, atau ekspresi wajah yang secara otomatis bisa membuktikan seseorang baik atau buruk.



Misalnya, seseorang yang tidak banyak melakukan kontak mata belum tentu sedang berbohong.



Orang yang banyak tersenyum belum tentu memiliki niat baik.



Orang yang pendiam belum tentu dingin.



Orang yang sangat percaya diri juga belum tentu narsistik.



Perilaku manusia dipengaruhi banyak faktor: kepribadian, budaya, pengalaman hidup, kondisi emosional, situasi, dan konteks sosial.



Karena itu, lebih bijaksana jika kita menggunakan tanda-tanda perilaku di atas sebagai petunjuk, bukan sebagai vonis.



Pada Akhirnya, Perhatikan Polanya



Jika ingin mengetahui seberapa baik seseorang yang baru Anda kenal, jangan hanya mencari satu tanda.



Cari pola.



Apakah ia menghormati orang lain?



Apakah ia mampu mendengarkan?



Apakah ia dapat menerima penolakan?



Apakah ia berani mengakui kesalahan?



Apakah tindakannya sesuai dengan perkataannya?



Apakah ia tetap menghargai orang lain ketika tidak mendapatkan keuntungan?



Dan yang paling penting, apakah perilaku baik tersebut muncul secara konsisten?



Karakter seseorang jarang terlihat dari satu momen besar.



Sering kali, karakter justru muncul dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali.



Cara seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa membantunya. Cara ia berbicara ketika sedang marah. Cara ia merespons kesalahan. Cara ia memperlakukan orang ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh.



Itulah sebabnya, jika Anda ingin mengenal seseorang lebih dalam, jangan hanya mendengarkan apa yang ia katakan tentang dirinya.



Amati apa yang ia lakukan, berikan waktu, dan lihat konsistensinya.



Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar baik tidak selalu perlu mengatakan bahwa dirinya baik.



