Lepas Perkuat Pasar Mobil Listrik, E4 EV dan L8 PHEV Hadir di Indonesia

JawaPos.com - Jenama Lepas menggelar Global Elegant Lifestyle Week 2026 di Wuhu, China. Merek di bawah Chery Group ini memadukan desain elegan, teknologi elektrifikasi, dan gaya hidup modern sebagai bagian dari pengembangan mobilitas premium.

Kegiatan yang digelar perdana pada 18 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Together in Elegance. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian 2026 Chery International User Summit yang berlangsung pada 19–23 Oktober 2026.

Vice Country Director Lepas, Temmy Wiradjaja, mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memahami pengalaman dan perspektif pengguna dari berbagai latar belakang budaya.

"Masukan tersebut diharapkan menjadi inspirasi dalam mengembangkan produk dan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern," ujarnya dalam pernyataan resminya, Kamis (22/10).

Melalui filosofi Drive Your Elegance, Lepas ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang tidak hanya mengutamakan tampilan, tetapi juga kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari.

Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain eksterior dan interior hingga kenyamanan saat berkendara untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Lepas juga menilai bahwa konsep elegan dapat memiliki makna berbeda bagi setiap pengguna, bergantung pada budaya dan gaya hidup. Karena itu, masukan konsumen menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan merek.

Chery Perkenalkan Teknologi Mobilitas Masa Depan

Rangkaian Chery International User Summit 2026 turut mengangkat tema Eco-Tech for Our Future Life, yang menyoroti pemanfaatan teknologi untuk mendukung mobilitas cerdas dan berkelanjutan.