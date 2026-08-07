Teknologi Lepas E4 EV Jadi Senjata Baru di Segmen SUV Listrik, Ini Keunggulan LEX Platform

JawaPos.com - Lepas E4 EV tidak hanya mengandalkan motor listrik sebagai daya tarik. SUV listrik ini dibekali LEX Intelligent New Energy Platform yang menghadirkan empat keunggulan utama, mulai dari stabilitas berkendara, kabin lebih lapang, peredaman suara yang optimal, hingga efisiensi energi untuk mendukung mobilitas harian.

Hal inilah yang menjadi fokus Lepas E4 EV melalui penerapan LEX Intelligent New Energy Platform, sebuah platform kendaraan listrik generasi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan kualitas berkendara secara menyeluruh.

Platform ini mengintegrasikan struktur bodi, sistem elektronik, hingga motor penggerak listrik dalam satu arsitektur yang saling terhubung. Hasilnya, setiap komponen dapat bekerja lebih optimal sehingga menghadirkan performa yang lebih baik sekaligus efisiensi energi yang lebih tinggi.

Empat Keunggulan LEX Intelligent New Energy Platform

Lepas menyebut platform ini memiliki empat karakter utama yang menjadi nilai jualnya.

1. More Stable

Stabilitas menjadi salah satu keunggulan utama LEPAS E4 EV. Platform ini menggunakan struktur sasis baru dengan distribusi bobot yang lebih seimbang serta didukung suspensi independen. Kombinasi tersebut membuat mobil lebih stabil saat bermanuver, nyaman melintasi berbagai kondisi jalan, serta meningkatkan rasa percaya diri pengemudi.

2. More Spacious

LEX Platform juga dirancang untuk memaksimalkan ruang kabin. Dengan wheelbase sekitar 2.700 mm dan desain lantai khusus kendaraan listrik, ruang kaki penumpang menjadi lebih lega sehingga meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, baik di dalam kota maupun perjalanan jarak jauh.

3. More Quiet

Kenyamanan semakin ditingkatkan melalui teknologi peredaman suara atau Noise, Vibration and Harshness (NVH) yang dioptimalkan. Kabin dibuat lebih senyap dengan mereduksi suara dari motor listrik, ban, hingga hembusan angin sehingga menciptakan pengalaman berkendara yang lebih premium.

4. More Energy-Efficient

Efisiensi energi menjadi aspek penting pada kendaraan listrik. Melalui integrasi sistem penggerak dan manajemen energi yang lebih cerdas, Lepas E4 EV mampu mengoptimalkan penggunaan daya baterai sehingga kendaraan dapat menempuh jarak lebih jauh dengan konsumsi energi yang lebih efisien.