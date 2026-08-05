Lepas Bocorkan Teknologi LEX Platform yang Buat E4 EV Istimewa

Lepas E4 EV. (Dok. Lepas)
JawaPos.com - Pembaruan teknologi kendaraan listrik kini tidak hanya fokus pada kapasitas baterai dan tenaga motor listrik. Jenama Lepas memperkenalkan LEX Platform sebagai basis pengembangan kendaraan listrik.
Platform tersebut menjadi fondasi Lepas E4 EV yang menawarkan kenyamanan dan performa efisien. Pengguna dapat langsung merasakan perpaduan kenyamanan serta efisiensi dalam berkendara.
"LEX Platform kami kembangkan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun saat melakukan perjalanan bersama keluarga," ujar Lalu Indra Wirabhakti, Product Manager Lepas Indonesia di GIIAS 2026, Rabu (5/8).
Platform kendaraan sangat berperan dalam membentuk karakter mobil, meski tidak terlihat langsung. Respons kendaraan saat melewati beragam kondisi jalan dan kenyamanan kabin bergantung pada rancangan platform.
Selain itu, efisiensi energi dan pemanfaatan ruang juga dipengaruhi oleh desain platform. Karena itu, rancangan platform sangat menentukan kualitas kendaraan yang dibuat.
Melalui LEX Platform, Lepas merancang kabin dengan kepraktisan lebih tinggi. Lepas E4 EV memiliki kapasitas bagasi hingga 1.334 liter dan front trunk 35 liter untuk kebutuhan harian.
Kendaraan ini juga menyediakan 33 kompartemen penyimpanan yang menunjang aktivitas pengguna tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang. Fitur tersebut memudahkan pengemudi dan penumpang selama berkendara.
Kenyamanan berkendara didukung suspensi MacPherson di depan dan Multi-link Independent Suspension di bagian belakang. Perpaduan ini meningkatkan stabilitas dan kenyamanan di berbagai kondisi jalan.
Penyesuaian sasis pada platform membuat pengemudi serta penumpang merasa nyaman sekaligus menjaga stabilitas kendaraan. Sistem suspensi ini juga menghasilkan perjalanan yang mulus.
Lepas juga fokus meningkatkan kualitas Noise, Vibration, and Harshness (NVH) pada struktur kendaraan. Ini membantu meredam getaran dan suara dari luar kabin sehingga suasana dalam tetap tenang.
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