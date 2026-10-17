iCAR Makin Agresif di Indonesia, Kini Buka Dealer Baru di Yogyakarta

JawaPos.com - iCAR memperluas jaringan penjualannya di Indonesia dengan membuka dealer baru di kawasan Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kehadiran iCAR Sumber Baru Yogyakarta menjadi langkah perusahaan untuk mendekatkan produk dan layanan kendaraan listrik kepada konsumen di wilayah tersebut.

Dealer yang berlokasi di Jalan Magelang KM 7, Mlati, Sleman, ini hadir dengan konsep 1S (Sales).

Meski saat ini berfokus pada penjualan dan pengenalan produk, fasilitas tersebut dipersiapkan untuk dikembangkan menjadi dealer 3S yang mencakup penjualan, servis, dan suku cadang.

Berdiri di atas lahan seluas 1.050 meter persegi dengan luas bangunan 982 meter persegi, dealer ini dilengkapi tiga unit kendaraan display di area showroom.

Tersedia pula fasilitas pengisian daya atau charging untuk mendukung pengalaman konsumen dalam mengenal kendaraan listrik iCAR.

Regional Sales Manager iCAR Indonesia, Bayu Apriadi, mengatakan perluasan jaringan dealer menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia.

Menurutnya, sejak hadir di Indonesia pada Februari 2026, iCAR mendapatkan respons positif melalui produk seperti iCAR V23 dan iCAR V27.

"Salah satu milestone penting yang baru kami capai adalah serah terima 1.000 unit iCAR V23 kepada konsumen Indonesia. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas jaringan iCAR di berbagai wilayah, termasuk Yogyakarta, agar semakin dekat dan mudah dijangkau oleh konsumen," ujar Bayu.