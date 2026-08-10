iCAR Bawa Dua Senjata di GIIAS 2026, V23 BEV dan V27 REEV Siap Bidik Pasar Otomotif Indonesia

iCar V23 menjalani test drive di area ICE BSD tempat berlangsungnya GIIAS 2026. (iCar Indonesia)
JawaPos.com - Pilihan teknologi kendaraan listrik di Indonesia semakin beragam.
Di tengah pertumbuhan pasar kendaraan energi baru, iCAR membawa dua model dengan teknologi berbeda ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Keduanya adalah iCAR V23 dan V27.
“Pilihan konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi sangat beragam,” ujar Country Director iCAR Indonesia Marshall Ma.
Karena itu, iCAR menghadirkan V23 dengan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV) dan V27 yang menggunakan Range Extended Electric Vehicle (REEV). “Kami ingin memberikan lebih banyak alternatif mobilitas sesuai kebutuhan konsumen,” kata Marshall.
Kedua model tersebut sama-sama mengusung filosofi desain Classic Never Fades. Karakter SUV boxy menjadi identitas utama yang dipadukan dengan teknologi kendaraan energi baru dan sejumlah fitur modern.
V23 Andalkan Jarak Tempuh 430 Kilometer
iCAR V23 menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan listrik untuk aktivitas sehari-hari, tetapi tetap menginginkan desain SUV yang memiliki karakter kuat. “V23 dirancang untuk mobilitas sehari-hari dengan karakter yang ekspresif,” tutur Marshall.
V23 tipe Z dibekali baterai berkapasitas 81,76 kWh. Berdasarkan metode pengujian NEDC, SUV listrik tersebut mampu menempuh jarak hingga 430 kilometer dalam satu kali pengisian daya.
Motor listriknya menghasilkan tenaga 155 kW dan torsi 292 Nm. Ground clearance 210 milimeter juga membuat V23 memiliki kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan.
Untuk menunjang kenyamanan, tersedia layar sentuh 15,4 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) juga disematkan untuk membantu pengemudi selama perjalanan.
Berbeda dari V23, iCAR V27 menggunakan teknologi Golden REEV. Model ini dirancang untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan listrik dengan kemampuan perjalanan jarak jauh. “V27 memberikan fleksibilitas lebih untuk perjalanan jarak jauh,” ujar Marshall.
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