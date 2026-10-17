Suzuki Panggil 9.024 Pemilik Motor Satria 150 dan Pro, Ada Apa dengan Rangka dan Tangki Bensin?

Suzuki All New Satria F150. (Istimewa)
JawaPos.com - Suzuki Indonesia mengumumkan program pemeriksaan kualitas produk atau Product Quality Update untuk sepeda motor Satria Pro dan Satria F150.
Program ini menyasar sekitar 9.024 unit kendaraan milik konsumen yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya terkait pemeriksaan celah antara rangka dan tangki bahan bakar.
Melalui program tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengundang pemilik kedua model untuk mendatangi Bengkel Resmi Suzuki.
Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kerapatan antara rangka dan tangki bahan bakar sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan.
Program ini mencakup sepeda motor dengan periode produksi 12 Juni 2025 hingga 23 Juni 2026. Suzuki memastikan pemeriksaan dan penanganan apabila ditemukan ketidaksesuaian dilakukan tanpa biaya bagi konsumen.
Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengatakan program tersebut merupakan langkah proaktif perusahaan untuk memastikan kualitas produk yang digunakan pelanggan tetap sesuai standar.
“Kami menginformasikan adanya kebutuhan pemeriksaan pada bagian rangka serta tangki bahan bakar Satria Pro dan Satria F150 milik konsumen untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar. Sebagai langkah proaktif, kami menjalankan program Product Quality Update menjamin standar kualitas,” ujar Hariadi.
Tidak semua unit Suzuki Satria Pro dan Satria F150 masuk dalam program pemeriksaan ini. Pemilik kendaraan perlu memastikan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) sesuai dengan rentang yang ditentukan Suzuki.
Berikut daftar nomor rangka kendaraan yang termasuk dalam program Product Quality Update:
|Nama Model
|
Vehicle Identification Number (VIN)
|
Satria F150
|
MH8DL11AZSJ260852 - MH8DL11AZSJ263244
|Satria F150
|
MH8DL15AZSJ500046 - MH8DL15AZTJ505836
|Satria Pro
|
MH8DL15AZSJ100033 - MH8DL15AZTJ100719
Pemilik motor disarankan memeriksa nomor rangka kendaraannya sebelum mendatangi bengkel. Pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman resmi Suzuki Indonesia untuk memastikan apakah unit tersebut termasuk dalam program pemeriksaan.
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