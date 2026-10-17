Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20.47 WIB

Suzuki Panggil 9.024 Pemilik Motor Satria 150 dan Pro, Ada Apa dengan Rangka dan Tangki Bensin?

Suzuki All New Satria F150. (Istimewa) - Image

Suzuki All New Satria F150. (Istimewa)

JawaPos.com - Suzuki Indonesia mengumumkan program pemeriksaan kualitas produk atau Product Quality Update untuk sepeda motor Satria Pro dan Satria F150.

Program ini menyasar sekitar 9.024 unit kendaraan milik konsumen yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya terkait pemeriksaan celah antara rangka dan tangki bahan bakar.

Melalui program tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengundang pemilik kedua model untuk mendatangi Bengkel Resmi Suzuki.

Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kerapatan antara rangka dan tangki bahan bakar sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan.

Program ini mencakup sepeda motor dengan periode produksi 12 Juni 2025 hingga 23 Juni 2026. Suzuki memastikan pemeriksaan dan penanganan apabila ditemukan ketidaksesuaian dilakukan tanpa biaya bagi konsumen.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengatakan program tersebut merupakan langkah proaktif perusahaan untuk memastikan kualitas produk yang digunakan pelanggan tetap sesuai standar.

“Kami menginformasikan adanya kebutuhan pemeriksaan pada bagian rangka serta tangki bahan bakar Satria Pro dan Satria F150 milik konsumen untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar. Sebagai langkah proaktif, kami menjalankan program Product Quality Update menjamin standar kualitas,” ujar Hariadi.

Cek Nomor Rangka Suzuki Satria Pro dan Satria F150

Tidak semua unit Suzuki Satria Pro dan Satria F150 masuk dalam program pemeriksaan ini. Pemilik kendaraan perlu memastikan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) sesuai dengan rentang yang ditentukan Suzuki.

Berikut daftar nomor rangka kendaraan yang termasuk dalam program Product Quality Update:

Nama Model 
Vehicle Identification Number (VIN)
Satria F150
MH8DL11AZSJ260852 - MH8DL11AZSJ263244
 
Satria F150
MH8DL15AZSJ500046 - MH8DL15AZTJ505836
 
Satria Pro
MH8DL15AZSJ100033 - MH8DL15AZTJ100719
 

Pemilik motor disarankan memeriksa nomor rangka kendaraannya sebelum mendatangi bengkel. Pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman resmi Suzuki Indonesia untuk memastikan apakah unit tersebut termasuk dalam program pemeriksaan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
21.290 Unit Kia EV9 Kena Recall di AS karena Aribag yang Berpotensi Membahayakan Anak-Anak - Image
Otomotif

21.290 Unit Kia EV9 Kena Recall di AS karena Aribag yang Berpotensi Membahayakan Anak-Anak

Jumat, 28 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Jutaan Mobil Listrik di Tiongok Di-recall karena Masalah Gagang Pintu - Image
Otomotif

Jutaan Mobil Listrik di Tiongok Di-recall karena Masalah Gagang Pintu

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18.33 WIB

Recall Jaecoo J7 Bukan yang Pertama di Australia, Kali Ini 171 Unit Terancam Kehilangan Tenaga - Image
Otomotif

Recall Jaecoo J7 Bukan yang Pertama di Australia, Kali Ini 171 Unit Terancam Kehilangan Tenaga

Senin, 10 Agustus 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore