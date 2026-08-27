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Jumat, 28 Agustus 2026 | 05.03 WIB

21.290 Unit Kia EV9 Kena Recall di AS karena Aribag yang Berpotensi Membahayakan Anak-Anak

Kia EV9. (kia.com) - Image

Kia EV9. (kia.com)

JawaPos.com - Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (National Highway Traffic Safety Administration/NHTSA) mengumumkan penarikan kembali (recall) 21.290 unit mobil Kia EV9 model tahun 2025 dan 2026 karena masalah terkait kantong udara (airbag) yang berpotensi membahayakan anak-anak.

Publikasi otomotif CarsCoops pada Kamis (27/8) mengutip pengumuman NHTSA yang menyebutkan bahwa selang kantong udara sensor pada sistem pendeteksi penumpang pada mobil-mobil tersebut dapat terjepit ketika kursi penumpang depan dinaikkan ke posisi tertinggi.

Masalah yang disebabkan oleh "jalur pemasangan selang yang tidak tepat oleh pemasok" ini bisa membuat sistem gagal menonaktifkan kantong udara penumpang depan saat ada anak yang duduk di kursi tersebut.

Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko cedera dan menyebabkan kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan yang diberlakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat.

Sebanyak 1.277 unit kendaraan atau sekitar 6 persen dari Kia EV9 yang ditarik kembali diperkirakan mengalami masalah ini.

Pemilik kendaraan mungkin akan menyadari masalah dalam pemasangan selang kantong udara sensor Kia EV9 ketika lampu peringatan kantong udara menyala.

Di samping itu, kendaraan juga mungkin akan mengeluarkan bunyi peringatan sabuk pengaman bagi penumpang depan meskipun tidak ada penumpang yang duduk di sana.

Surat pemberitahuan mengenai penarikan kembali Kia EV9 akan dikirimkan pada pertengahan Oktober 2026.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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