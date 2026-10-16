Danza D9 Terbaru dan Danza Z9 GT: Pakai Blade Battery Terbaru, Kompatibel dengan FlasH Charging

JawaPos.com - Danza The New D9 dan Z9 GT hadir di Indonesia dengan teknologi Blade Battery generasi kedua yang kompatibel dengan sistem pengisian daya ultra cepat Flash Charging.

Teknologi tersebut menjadi salah satu pembaruan utama pada dua kendaraan listrik premium yang diluncurkan di Intercontinental Hotel Jakarta, Rabu.

Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata mengatakan, penggunaan baterai generasi terbaru tersebut memungkinkan kedua model mendukung teknologi pengisian daya cepat yang diperkenalkan di Indonesia. “Blade Battery generasi kedua pada The New D9 dan Z9 GT sudah kompatibel dengan teknologi Flash Charging,” ujar Bobby Bharata.

Teknologi Flash Charging dirancang untuk memangkas waktu pengisian daya kendaraan listrik. BYD sebelumnya memperkenalkan teknologi tersebut bersama Blade Battery generasi kedua dengan kemampuan pengisian daya dari 10 persen hingga 70 persen dalam lima menit dan dari 10 persen hingga 97 persen dalam sembilan menit pada kondisi lingkungan normal.

Selain membawa teknologi baterai terbaru, kedua model Danza tersebut menawarkan karakter berbeda dari sisi performa dan kenyamanan. The New D9 dipasarkan dengan harga Rp 1,08 miliar, sedangkan Z9 GT sebagai model flagship Danza dibanderol Rp 2,25 miliar.

The New D9 merupakan pembaruan dari MPV premium yang menurut perusahaan telah mencatatkan penjualan lebih dari 10.000 unit di Indonesia. Model terbaru ini memiliki tenaga maksimum 340 kW atau setara 462 PS, meningkat 110 kW dibandingkan pendahulunya.

Jarak tempuhnya juga meningkat 130 kilometer menjadi 730 kilometer berdasarkan standar pengujian NEDC. Peningkatan tersebut melengkapi pembaruan pada sektor kenyamanan, termasuk sistem DiSus-C Intelligent Damping Body Control System untuk menyesuaikan peredaman kendaraan.