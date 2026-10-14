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Dinarsa Kurniawan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.24 WIB

BYD Launching Flash Charging di Indonesia, Isi Baterai EV 10–70 Persen dalam 5 Menit

BYD Flash Charging resmi diluncurkan di Indonesia. Sistem pengisian daya ini mampu mengisi daya dari 10 persen ke 70 persen dalam 5 menit. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

BYD Flash Charging resmi diluncurkan di Indonesia. Sistem pengisian daya ini mampu mengisi daya dari 10 persen ke 70 persen dalam 5 menit. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com  Build Your Dreams (BYD) resmi memperkenalkan teknologi pengisian daya ultra cepat Flash Charging di Indonesia.

 Sistem pengusian daya itu mampu mengisi baterai mobil listrik dari 10 persen hingga 70 persen dalam lima menit. Teknologi yang dipadukan dengan Blade Battery generasi kedua ini diklaim dapat memangkas waktu pengisian daya secara signifikan.

Flash Charging Director BYD Asia Pacific Auto Sales Division Richard Li mengatakan, pengisian daya dalam waktu singkat menjadi salah satu keunggulan teknologi terbaru tersebut.

“Lima dan sembilan menit adalah waktu yang hampir sama dengan jika kita memesan secangkir kopi,” ujar Richard dalam peluncuran di Intercontinental Hotel Jakarta, Rabu (14/10).

BYD mengklaim, pengisian daya dari 10 persen hingga 97 persen dapat diselesaikan dalam sembilan menit pada kondisi lingkungan normal.

Kecepatan tersebut ditujukan untuk menjawab kekhawatiran konsumen mengenai lamanya waktu pengisian baterai mobil listrik dibandingkan dengan pengisian bahan bakar kendaraan konvensional.

Vice President BYD Co., Ltd Liu Xueliang mengatakan, keterbatasan akses stasiun pengisian daya dan durasi pengisian masih menjadi kendala bagi sebagian calon pengguna mobil listrik.

“Mereka mengatakan, ‘saya sangat ingin punya mobil listrik, tapi di tempat saya sulit sekali mengakses stasiun pengisian daya’,” kata Liu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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