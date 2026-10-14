Mengapa Mobil Listrik Lebih Ramah Lingkungan? Ini Alasannya

JawaPos.com - Perkembangan industri otomotif saat ini tengah mengalami transisi besar menuju kendaraan listrik (electric vehicle).

Peralihan ini tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi didasari oleh kebutuhan mendesak akan transportasi yang bersih serta upaya memperkuat ketahanan energi suatu negara.

Secara menyeluruh, mobil listrik terbukti jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil bermesin pembakaran internal. Meskipun proses manufaktur dan penambangan material baterai menghasilkan jejak karbon awal yang cukup tinggi, "utang emisi" tersebut umumnya terbayar dalam 1 hingga 3 tahun penggunaan awal.

Setelah itu, kendaraan listrik beroperasi secara bersih dan memangkas dampak lingkungan secara signifikan.

Ramah lingkungan: Bebas emisi knalpot: Tidak menghasilkan gas buang beracun seperti karbon monoksida (CO) maupun nitrogen oksida (NOx) saat beroperasi, sehingga meningkatkan kualitas udara urban. Keberlanjutan berbasis energi: Efisiensi lingkungan akan makin optimal ketika daya listriknya dipasok dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya (PLTS) atau air. Efisiensi energi tinggi: Pembangkit listrik skala besar dan motor listrik jauh lebih efisien mengonversi sumber daya menjadi energi gerak dibandingkan mesin pembakaran konvensional lainnya. Penggunaan mobil listrik tidak hanya berdampak pada kebersihan udara, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pakar energi menilai bahwa elektrifikasi kendaraan jauh lebih unggul dibandingkan opsi bahan bakar nabati (biofuel).