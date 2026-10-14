Mengapa Mobil Listrik Lebih Ramah Lingkungan? Ini Alasannya

Ilustrasi warga mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengsian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cikokol, Kota Tangerang. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Perkembangan industri otomotif saat ini tengah mengalami transisi besar menuju kendaraan listrik (electric vehicle).
Peralihan ini tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi didasari oleh kebutuhan mendesak akan transportasi yang bersih serta upaya memperkuat ketahanan energi suatu negara.
Secara menyeluruh, mobil listrik terbukti jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil bermesin pembakaran internal. Meskipun proses manufaktur dan penambangan material baterai menghasilkan jejak karbon awal yang cukup tinggi, "utang emisi" tersebut umumnya terbayar dalam 1 hingga 3 tahun penggunaan awal.
Setelah itu, kendaraan listrik beroperasi secara bersih dan memangkas dampak lingkungan secara signifikan.
Penggunaan mobil listrik tidak hanya berdampak pada kebersihan udara, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pakar energi menilai bahwa elektrifikasi kendaraan jauh lebih unggul dibandingkan opsi bahan bakar nabati (biofuel).
Popularitas mobil listrik yang melonjak pesat didorong oleh kombinasi antara faktor ekonomis, kenyamanan berkendara, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.
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