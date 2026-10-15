6 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Begitu Saja “Ikut Bahagia” untuk Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada nasihat yang terdengar sangat sederhana dalam kehidupan:

“Kalau orang lain bahagia, kamu juga harus ikut bahagia.”

Teman mendapatkan pekerjaan impian. Kita diminta ikut bahagia.

Teman menikah lebih dulu. Kita diminta ikut bahagia.

Mantan menemukan pasangan baru. Kita diminta ikut bahagia.

Teman membeli rumah, mendapatkan promosi, membuka bisnis, lulus kuliah, mendapat beasiswa, memiliki tubuh yang kita inginkan, atau mencapai sesuatu yang selama ini juga kita perjuangkan. Sekali lagi, kita seolah diharapkan memberikan reaksi yang sama:

“Aku ikut senang untukmu.”

Masalahnya, perasaan manusia tidak selalu bisa mengikuti perintah moral sesederhana itu.

Kita mungkin memang menyayangi orang tersebut. Kita mungkin tidak ingin mereka gagal. Kita bahkan mungkin dengan tulus mengucapkan selamat. Namun, di dalam diri kita, bisa muncul emosi lain yang jauh lebih rumit: iri, sedih, kecewa, minder, merasa tertinggal, atau mempertanyakan diri sendiri.