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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 12 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Suzuki Jimny dan Resep Mempertahankan Identitas di Tengah Evolusi SUV

Salah satu pemenang kontes Suzuki Jimny yang di gelar di IIMS 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Salah satu pemenang kontes Suzuki Jimny yang di gelar di IIMS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Saat ini tak dipungkiri, tren SUV yang semakin besar dan sarat teknologi, namun Suzuki Jimny justru memilih mempertahankan karakter yang sudah melekat selama puluhan tahun.

Bentuk bodi mengotak, dimensi ringkas, serta kemampuan 4x4 menjadi identitas yang membuat SUV ini tetap mudah dikenali.

Tidak banyak mobil yang mampu melewati perubahan zaman tanpa kehilangan ciri khas.  Bisa dikatakan Jimny menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah model dapat berkembang mengikuti kebutuhan modern, tetapi tetap mempertahankan DNA yang membuatnya dikenal.

Siluet boxy menjadi salah satu elemen paling mudah dikenali dari Suzuki Jimny. Posisi roda yang berada relatif dekat dengan sudut bodi juga memperkuat karakter desainnya.

Meski generasi terbaru sudah dibekali berbagai teknologi modern, bentuk dasarnya masih memiliki keterkaitan visual dengan generasi-generasi sebelumnya.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra sempat mengatakan beberapa waktu lalu, Jimny merupakan model legendaris dengan karakter yang sederhana dan lugas.

Suzuki Jimny merupakan model kendaraan legendaris dengan sentuhan original dan karakter yang sederhana, lugas, dan desain yang berjiwa energik,” ujar Donny beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mengikuti perkembangan zaman tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah seluruh identitas sebuah produk.

Tetap Mempertahankan DNA 4x4

Dalam pengembangan generasi keempat, Suzuki tetap mempertahankan sejumlah karakter utama Jimny. Di antaranya desain boxy, konstruksi ladder frame, sistem penggerak 4WD dengan low range, serta rigid axle suspension.

Karakter tersebut menjadi pembeda Jimny dibandingkan SUV modern yang semakin mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan desain futuristis.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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