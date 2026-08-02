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Nanda Prayoga
Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.23 WIB

Test Drive Suzuki Jimny 5-Door di GIIAS 2026: Masih Berkarakter, Kini Lebih Nyaman untuk Harian

Suzuki Jimny 5-Door di lintasan test drive GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com). &nbsp; - Image

Suzuki Jimny 5-Door di lintasan test drive GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com). &nbsp;

JawaPos.com - Suzuki Jimny 5-Door menjadi salah satu model yang patut dicoba pengunjung di area test drive pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV legendaris ini hadir dengan perubahan paling signifikan berupa tambahan dua pintu belakang dan dimensi yang lebih panjang, sehingga menawarkan kepraktisan lebih tanpa menghilangkan identitas khas Jimny.

JawaPos.com berkesempatan menjajal langsung Jimny 5-Door di lintasan test drive GIIAS 2026. Meski rute yang disediakan merupakan trek aspal biasa dengan beberapa tikungan, pengalaman berkendara tersebut cukup memberikan gambaran mengenai karakter SUV ini untuk penggunaan sehari-hari.

Adapun trek aspal tersebut berbentuk garis lurus yang kemudian berbelok atau memutar balik untuk menghadapi trek yang lurus lagi.

Posisi Berkendara, Visibilitas Tetap Jadi Andalan

Kesan pertama muncul saat duduk di balik kemudi. Posisi berkendara yang tinggi membuat pandangan ke depan terasa lapang. Kap mesin yang datar juga memudahkan pengemudi memperkirakan dimensi kendaraan, terutama saat bermanuver di jalur yang sempit.

Secara tampilan, Jimny 5-Door tetap mempertahankan desain ikoniknya. Bodi mengotak, grille sederhana, lampu depan bulat, hingga bumper bergaya off-road masih menjadi ciri khas yang dipertahankan Suzuki.

Dimensinya kini lebih panjang dengan panjang keseluruhan sekitar 3.985 mm dan wheelbase 2.590 mm, atau bertambah sekitar 340 mm dibanding Jimny tiga pintu. Penambahan dimensi tersebut memberikan ruang kabin yang lebih lega, khususnya untuk penumpang baris kedua, sekaligus membuat akses keluar-masuk jauh lebih praktis berkat hadirnya pintu belakang.

Kabin Lebih Lapang dengan Dashboard Fungsional

Masuk ke dalam kabin, JawaPos.com melihat desain dashboard masih mengusung konsep sederhana dan fungsional. Tata letak tombol mudah dijangkau pengemudi, sementara ruang kaki penumpang belakang kini terasa lebih lapang. Kapasitas bagasi yang lebih besar juga menjadi nilai tambah dibanding versi tiga pintu.

Karakter Berkendara Tetap Khas Jimny

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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