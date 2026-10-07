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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Ini 5 Mobil SUV yang Cocok dengan Jiwa Petualang Sagitarius

Toyota Fortuner, salah satu mobil yang cocok untuk pemilik zodiak Sagitarius. (toyota.co.za) - Image

Toyota Fortuner, salah satu mobil yang cocok untuk pemilik zodiak Sagitarius. (toyota.co.za)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mobil hanya alat transportasi. Namun bagi pemilik zodiak Sagitarius, mobil bisa menjadi tiket menuju petualangan berikutnya.

Dalam astrologi, Sagitarius yang lahir sekitar 22 November-21 Desember dikenal sebagai sosok yang menyukai kebebasan, perjalanan, pengalaman baru, dan eksplorasi.

ELLE menggambarkan Sagitarius sebagai pribadi optimistis dan penuh rasa ingin tahu. Sementara Lonely Planet mengaitkannya dengan karakter yang gemar bepergian dan menjelajah.

Jika karakter tersebut diterjemahkan ke pilihan kendaraan, ada lima model yang cukup cocok dengan si Pemanah. Tentu saja, semuanya adalah sport utility vehicle (SUV)

1. Toyota Fortuner

Fortuner cocok untuk Sagitarius yang gemar perjalanan jauh. Kabin tujuh penumpang dan pilihan penggerak 4x4 membuat SUV ini pas menemani perjalanan keluar kota hingga destinasi dengan kondisi jalan yang lebih menantang.

 

2. Subaru Forester

Forester menawarkan sistem penggerak Symmetrical AWD dan ground clearance 220 mm. Karakter tersebut membuatnya cocok untuk Sagitarius yang senang mencari rute alternatif dan menjelajah alam.

Apalagi kalau ada teman berkata, “Katanya di sana ada air terjun.” Sagitarius kemungkinan besar sudah menyalakan mesin sebelum temannya selesai bicara.

 

3. Hyundai Santa Fe

Bagi Sagitarius yang suka petualangan tetapi tetap ingin nyaman, Santa Fe bisa menjadi pilihan. SUV ini tersedia dengan teknologi hybrid yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 235 PS.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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Sumber: Elle
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