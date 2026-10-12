Modifikasi Motor Tipis-Tipis, Ini 4 Bagian yang Bisa Diubah Tanpa Mengganggu Kenyamanan

Tampilan Yamaha XSR 155 Bergaya Adventure hasil modifikasi. (Istimewa)
JawaPos.com - Modifikasi motor tidak selalu harus ekstrem atau mengubah banyak komponen bawaan.
Untuk penggunaan harian, modifikasi ringan atau “tipis-tipis” justru bisa menjadi pilihan dengan fokus pada tampilan, kenyamanan, dan fungsi.
Perubahan ringan umumnya menggunakan komponen plug-and-play yang bisa dipasang tanpa ubahan besar pada motor.
Selain lebih praktis, cara ini juga memungkinkan pemilik mempertahankan karakter asli kendaraan.
Beberapa bagian berikut bisa menjadi pilihan bagi pemilik motor yang ingin tampil berbeda tanpa berlebihan.
1. Kokpit dan Kemudi
Area setang menjadi salah satu bagian yang mudah diubah. Pemilik bisa mengganti spion bawaan dengan model bar-end mirror atau spion tangkai pendek untuk mendapatkan tampilan yang lebih bersih.
Handgrip dan jalu setang juga dapat diganti dengan produk aftermarket. Selain memberikan sentuhan berbeda pada kokpit, komponen ini bisa dipilih berdasarkan karakter genggaman yang lebih nyaman.
Master rem menjadi pilihan lain, terutama bagi pemilik yang ingin meningkatkan rasa pengereman sekaligus memperbarui tampilan area kemudi.
Produk aftermarket dari berbagai merek tersedia dengan karakter dan spesifikasi yang berbeda.
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Jawa Pos
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