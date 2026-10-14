Pengaruh Handgrip pada Kenyamanan Kendaraan Roda 2

JawaPos.com - Kenyamanan berkendara sepeda motor turut dipengaruhi komponen yang bersentuhan langsung dengan tangan, salah satunya handgrip.

Material, tekstur permukaan, dan kemampuan meredam getaran menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan, terutama untuk penggunaan harian.

Founder Itamoto Dika mengatakan, tangan pengendara terus berinteraksi dengan handgrip selama perjalanan. Paparan panas, hujan, keringat, kelembapan, hingga getaran mesin membuat karakter material komponen tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan berkendara.

“Karakter sebuah handgrip berpengaruh langsung terhadap riding experience,” kata Dika, Rabu (14/10).

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Itamoto menghadirkan Dots Handgrip, produk aftermarket yang dikembangkan untuk segmen skuter premium. Produk ini menggunakan DuraSoft Compound dan VEECT Technology untuk menunjang daya cengkeram, kenyamanan, serta peredaman getaran.

Menurut Dika, pengembangan material handgrip membutuhkan keseimbangan antara kelembutan dan ketahanan. Material yang terlalu keras berpotensi mengurangi kenyamanan sekaligus meneruskan lebih banyak getaran dari setang ke tangan pengendara.

Sebaliknya, material yang terlalu lunak juga memiliki tantangan dari sisi daya tahan. Perubahan karakter material setelah pemakaian dan permukaan yang berpotensi menjadi lengket akibat paparan panas menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

DuraSoft Compound dikembangkan untuk menghadirkan karakter material yang lembut sekaligus menunjang penggunaan sehari-hari. Sementara itu, VEECT Technology dipadukan untuk mengoptimalkan karakter daya cengkeram dan kenyamanan saat berkendara.