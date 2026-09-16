Tas Harian Bukan Sekadar Aksesori, Ini 4 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memilih

Ilustrasi tas bukan hanya pelengkap item fashion, tapi juga fungsi. (Istimewa)
JawaPos.com - Memilih tas untuk digunakan setiap hari tidak cukup hanya mempertimbangkan bentuk dan warna.
Tas harian idealnya mampu menampung barang esensial, nyaman dibawa dalam berbagai aktivitas, serta mudah dipadukan dengan gaya berpakaian agar tidak cepat terasa membosankan.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi orang dengan mobilitas tinggi.
Satu tas bisa digunakan untuk bekerja, menghadiri acara santai, hingga bepergian dalam waktu singkat.
Karena itu, beberapa aspek seperti material, kapasitas, kompartemen, dan fleksibilitas penggunaan perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan.
Material menjadi salah satu faktor yang menentukan karakter sekaligus daya tahan tas.
Untuk penggunaan jangka panjang, bahan yang memiliki struktur dan kualitas baik dapat menjadi pertimbangan karena biasanya lebih mampu mempertahankan bentuk tas.
Kulit juga memiliki karakter yang dapat berkembang seiring pemakaian.
Salah satunya adalah full grain leather yang mempertahankan lapisan terluar kulit sehingga memiliki tekstur dan karakter material yang lebih alami.
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