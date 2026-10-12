RoRI Chapter Banten Rayakan HUT ke-6 Lewat Touring dan Camping di Sukabumi

JawaPos.com - Royal Riders Indonesia (RoRI) Chapter Banten merayakan ulang tahun ke-6 dengan kegiatan touring dan camping bertajuk “We Ride To6ether”.

Sekitar 60 anggota mengikuti perjalanan dari Tangerang Raya menuju Tanakita 5 Star Camp, Sukabumi, Jawa Barat.

Perayaan HUT ke-6 RoRI Chapter Banten yang digelar Sabtu (10/10) tidak hanya menjadi ajang berkendara bersama. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat kekeluargaan dan solidaritas antaranggota.

Rangkaian perjalanan dimulai dari wilayah Tangerang Raya menuju Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tanakita 5 Star Camp untuk menikmati suasana camping di kawasan pegunungan.

Kegiatan tersebut menjadi puncak perayaan HUT ke-6 RoRI Chapter Banten. Sebelumnya, komunitas juga menggelar kegiatan sosial berupa sunatan massal untuk 50 anak dari keluarga kurang mampu di PIPES GARAGE, Ciputat, Tangerang Selatan.

Para peserta touring HUT Royal Riders Indonesia. (Rori)

Marshal RoRI Chapter Banten periode 2026–2028, Ryan Luta Pratama, mengatakan kegiatan berlangsung hangat dan diikuti sekitar 60 anggota.

“Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 60 anggota Royal Riders Indonesia Chapter Banten ini berlangsung sangat meriah, seru, dan hangat,” ujar Ryan, Minggu (11/10).

Menurutnya, kepengurusan baru diharapkan dapat semakin memperkuat kekompakan anggota sekaligus meneruskan berbagai kegiatan positif yang telah berjalan sebelumnya.

Ryan juga menegaskan bahwa keberadaan motor besar dan rompi komunitas tidak seharusnya identik dengan sikap arogan di jalan.