DDMF: Transisi Energi Buka Peluang Industri Otomotif RI

Managing Director Development Investment PT DDMF, M. Rachmat Kaimuddin (kiri). (Danantara)
JawaPos.com - Industri kendaraan listrik (EV) Indonesia berpeluang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, mulai dari produksi baterai, pengolahan mineral, hingga manufaktur komponen otomotif.
Pengembangan ekosistem tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.
Danantara Development Management Fund (DDMF) melihat transisi energi dan hilirisasi sebagai salah satu strategi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Managing Director Development Investment PT DDMF, M. Rachmat Kaimuddin, menyampaikan pandangan tersebut dalam sesi Executive Interview: How Does the Energy Transition Help Indonesia Escape the Middle Income Trap? pada BloombergNEF Forum Jakarta 2026.
“Transisi energi bagi Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan peluang untuk mencapai kemakmuran dan memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Rachmat.
Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar domestik yang besar untuk mengembangkan industri berbasis energi bersih. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun rantai pasok kendaraan listrik, mulai dari pengolahan mineral hingga produksi baterai dan komponen otomotif.
“Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan nilai ekspor melalui hilirisasi, menarik investasi, serta menciptakan industri dan lapangan kerja baru,” katanya.
Peluang tersebut tercermin dari realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp584,1 triliun. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, angka itu meningkat 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang 30,2 persen dari total investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun.
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