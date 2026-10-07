Arab Saudi Siapkan 7 Mobil Listrik Buatan Lokal, Ada Sedan dan SUV Bergaya Cyberpunk

Mobil listrik SUV Exobot. (Ceer)
JawaPos.com - Arab Saudi mulai menunjukkan ambisinya untuk masuk lebih dalam ke industri otomotif global. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar dunia tersebut kini menyiapkan sejumlah mobil listrik yang akan diproduksi di dalam negeri.
Pengembangan kendaraan tersebut dilakukan oleh Ceer, perusahaan otomotif Arab Saudi yang dibentuk melalui kerja sama antara Public Investment Fund (PIF) dan Foxconn, perusahaan teknologi asal Taiwan yang dikenal sebagai salah satu manufaktur elektronik terbesar di dunia.
Dua model yang terbaru diperlihatkan adalah sebuah sedan listrik dan SUV bernama Exobot. Keduanya menjadi bagian dari rencana Ceer untuk menghadirkan jajaran kendaraan listrik yang dirancang khusus dengan karakter dan identitas Arab Saudi.
Ceer menyebut kedua kendaraan tersebut dirancang serta direkayasa secara lokal. Bahasa desainnya mengusung pendekatan futuristis dengan sentuhan cyberpunk.
Desain tersebut diklaim terinspirasi dari lanskap Arab Saudi dan budaya lokal, sekaligus merepresentasikan visi negara tersebut dalam membangun industri baru di luar sektor minyak.
Target Produksi Tujuh Model Mobil Listrik
Rencana Ceer tidak berhenti pada sedan dan SUV. Perusahaan tersebut memiliki target untuk mengembangkan berbagai jenis kendaraan dalam lima tahun mendatang.
Jajaran produknya akan mencakup kendaraan berukuran menengah hingga kompak dengan pilihan sistem penggerak yang beragam.
Langkah ini menunjukkan bahwa Ceer tidak hanya membidik satu segmen pasar dalam mengembangkan industri mobil listrik domestik.
Ceer sendiri didirikan pada 2022 sebagai bagian dari strategi Arab Saudi untuk membangun industri otomotif nasional sekaligus menarik investasi dan teknologi dari perusahaan global.
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