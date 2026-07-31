Mengenal Pilihan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Dari Fronx hingga XL7 Terbaru

JawaPos.com - Pergeseran preferensi masyarakat menuju kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan membuat teknologi hybrid semakin diminati.

Tren itu ditangkap Suzuki dengan menghadirkan berbagai pilihan model hybrid untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari mobil perkotaan, SUV keluarga, hingga kendaraan serbaguna yang siap digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Suzuki tak ketinggalan menghadirkan jajaran kendaraan hybrid di Hall 8 ICE BSD City.

"Booth Suzuki menawarkan pilihan lengkap kendaraan berteknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), mulai dari Fronx Hybrid, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, hingga Grand Vitara Hybrid," Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra.

Setiap model tersebut memiliki karakter berbeda sehingga konsumen dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitasnya.

Bagi konsumen yang menginginkan SUV kompak dengan desain modern, Suzuki Fronx Hybrid menjadi pilihan terbaru. Model ini memadukan dimensi yang ringkas dengan teknologi SHVS sehingga menawarkan efisiensi bahan bakar tanpa mengurangi kenyamanan berkendara.

Sementara itu, New XL7 Hybrid tetap menjadi pilihan bagi keluarga aktif yang membutuhkan kabin luas serta fleksibilitas untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota.