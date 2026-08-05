PHEV Dinilai Tawarkan Solusi Atasi Keterbatasan Mobil Listrik

JawaPos.com - Kendaraan hibrida jenis Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dinilai menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan mobil listrik.

"PHEV menghadirkan pengalaman berkendara elektrik untuk aktivitas sehari-hari sekaligus memberikan ketenangan untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa dibayangi range anxiety," kata Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran PT Sokonindo Automobile Doni Putra Okten.

Keunggulan PHEV dibandingkan dengan mobil listrik murni dikemukakan dalam diskusi bertajuk "The Next Drive: Why PHEV?" yang diadakan pada Selasa (4/8) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan industri otomotif dan pemerhati keselamatan penggunaan kendaraan listrik itu dijelaskan bahwa PHEV menggabungkan motor listrik bertenaga baterai dengan mesin berbahan bakar bensin.

PHEV memungkinkan pengendara menggunakan mesin bertenaga listrik saat berkendara dalam jarak lebih pendek dan beralih menggunakan mesin berbahan bakar mesin saat menempuh jarak jauh.

Penggunaan jenis kendaraan seperti itu bisa mengurangi kekhawatiran terkait keterbatasan jarak tempuh kendaraan elektrifikasi.

Selain menawarkan efisiensi dalam penggunaan energi, PHEV juga dinilai bisa mengurangi kekhawatiran pengguna mengenai keamanan baterai kendaraan elektrifikasi.