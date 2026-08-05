PHEV Dinilai Tawarkan Solusi Atasi Keterbatasan Mobil Listrik

DFSK E5 Plus menjadi magnet di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kendaraan hibrida jenis Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dinilai menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan mobil listrik.
"PHEV menghadirkan pengalaman berkendara elektrik untuk aktivitas sehari-hari sekaligus memberikan ketenangan untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa dibayangi range anxiety," kata Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran PT Sokonindo Automobile Doni Putra Okten.
Keunggulan PHEV dibandingkan dengan mobil listrik murni dikemukakan dalam diskusi bertajuk "The Next Drive: Why PHEV?" yang diadakan pada Selasa (4/8) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten.
Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan industri otomotif dan pemerhati keselamatan penggunaan kendaraan listrik itu dijelaskan bahwa PHEV menggabungkan motor listrik bertenaga baterai dengan mesin berbahan bakar bensin.
PHEV memungkinkan pengendara menggunakan mesin bertenaga listrik saat berkendara dalam jarak lebih pendek dan beralih menggunakan mesin berbahan bakar mesin saat menempuh jarak jauh.
Penggunaan jenis kendaraan seperti itu bisa mengurangi kekhawatiran terkait keterbatasan jarak tempuh kendaraan elektrifikasi.
Selain menawarkan efisiensi dalam penggunaan energi, PHEV juga dinilai bisa mengurangi kekhawatiran pengguna mengenai keamanan baterai kendaraan elektrifikasi.
Hingga saat ini masih ada kekhawatiran mengenai risiko baterai terbakar, usia pakai baterai pendek, dan biaya perawatan baterai yang tinggi di kalangan pengguna kendaraan elektrifikasi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan