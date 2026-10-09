IMX 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Deretan Mobil Modifikasi Kelas Dunia

JawaPos.com - Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026, resmi dibuka hari ini, 9 Oktober 2026, di ICE BSD City Hall 1–3. Pameran otomotif dan gaya hidup terbesar di Asia Tenggara, akan digelar selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026.

Tahun ini mengusung tema “Next Gen Culture”, yang merepresentasikan lahirnya generasi baru dalam industri modifikasi dan lifestyle otomotif Indonesia yang lebih kreatif, progresif, dan terkoneksi dengan perkembangan global.

Pembukaan acara dihadiri Irene Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Setia Diarta selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Toshiya Miyaki dari Osaka Auto Messe, serta para pelaku industri otomotif nasional dan internasional.

Andre Mulyadi, Project Director IMX, dalam sambutannya mengungkapkan kalau event kali ini bukan sekadar pameran otomotif, tetapi panggung pembuktian bahwa karya modifikator Indonesia telah berdiri sejajar sekelas builder dunia.

"Di tahun kesembilan ini, kami menghadirkan para legenda, builder terbaik, brand global, mobil-mobil ikonik, serta kolaborasi internasional dalam satu momentum yang mungkin tidak akan pernah terulang dengan komposisi yang sama,” ujarnya di ICE BSD, Jumat (9/10).

Andre menambahkan bila ingin melihat sejauh apa Indonesia telah melangkah dan ke mana arah budaya dan tren otomotif generasi berikutnya, datanglah ke IMX 2026.

"Tahun ini bukan hanya untuk dilihat, tapi ini tahun untuk anda semua menjadi bagian dari sejarahnya," kata Andre.

Diwaktu yang sama Irene Umar juga memberikan pernyataan bahwa pengakuan modifikasi otomotif sebagai bagian dari ekonomi kreatif lahir dari kenyataan di lapangan.

"Kita melihat betapa besarnya potensi rekayasa dan personalisasi kendaraan yang dibuat anak bangsa," ucap Irene Umar.