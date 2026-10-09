MaxDecal Kenalkan 9600 Printable Wrap Film di IMX 2026, Buka Ruang Kreasi Modifikasi

JawaPos.com - Teknologi wrapping kendaraan terus berkembang seiring meningkatnya tren personalisasi di dunia modifikasi.

Pada IMX 2026, MaxDecal memperkenalkan 9600 Printable Evolution Wrap Film Series sekaligus menampilkan Honda NSX Silver sebagai showcase utama di ICE BSD, Tangerang.

MaxDecal membawa konsep “Based on View Workshop” dalam keikutsertaannya di Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 yang berlangsung 9–11 Oktober 2026.

Melalui produk terbaru 9600 Printable Evolution Wrap Film Series, MaxDecal menawarkan material yang memungkinkan proses kustomisasi tampilan kendaraan dengan pilihan desain yang lebih luas.

Project Director & Research and Development (R&D) MaxDecal, Nofian Hendra, mengatakan seri terbaru tersebut memiliki karakter printable yang memberikan keleluasaan dalam membuat desain sesuai kebutuhan.

“Di IMX 2026, kami menghadirkan rilis spesial MaxDecal 9600 Printable Evolution Wrap Film Series sebagai salah satu produk yang menjadi highlight,” ujar Nofian saat ditemuai di pameran IMX 2026, Jumat (9/10).

Menurutnya, material tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bengkel, studio wrapping, hingga kreator otomotif yang membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan tampilan kendaraan.

Honda NSX Jadi Showcase Untuk memperlihatkan aplikasi material secara langsung, MaxDecal membawa Honda NSX Silver yang seluruh bodinya dibalut menggunakan 9600 Printable Evolution Wrap Film.

Mobil sport tersebut dipilih sebagai showcase untuk memperlihatkan bagaimana material wrapping dapat mengubah tampilan kendaraan tanpa menghilangkan karakter desain aslinya.